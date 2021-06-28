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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تريند ×خبر...  تجدد إصابة وليد سليمان في العضلة الأمامية.. و بيراميدز يتصدر تويتر بعد الخروج من الكونفدرالية

صدى البلد

يرصد موقع صدى البلد الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ,منها  تجدد إصابة وليد سليمان  ونستعرض أبرز العناوين :

 

تجدد إصابة وليد سليمان في العضلة الأمامية

أعلن الاعلامي احمد شوبير تجدد اصابة وليد سليمان لاعب النادي الأهلي في العضلة الامامية خلال مشاركته في مران الأهلي امس .

بيراميدز يتصدر تويتر بعد الخروج من الكونفدرالية بسبب الرجاء

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #بيراميدز بعد تأهل فريق الرجاء المغربي لنصف نهائي الكونفدرالية على حساب بيراميدز.

 أفشة يحتفل بتتويجه رجل مباراة الاهلي والترجي في إياب نصف النهائي

 احتفل محمد مجدي افشة لاعب النادي الاهلي بحصولة على جائزة رجل مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية مقابل لا شيء. 

 

بعد اكتمال أموال علاج الطفل رشيد.. شيكو يطالب بدعم الطفلة ليال مصابة ضمور العضلات
 

علق الفنان شيكو على تكاتف المصريين والتبرع بـ ٣٥ مليون جنيه ثمن حقنة الطفل رشيد المصاب بمرض دمور العضلات الشوكي.
 

وليد سليمان موقع صدى البلد الأهلى بيراميدز الطفل رشيد الفنان شيكو

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