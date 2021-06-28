مروض تماسيح أمريكي يقدم عروضًا تحبس الأنفاس مع الحيوان القاتل.. صور

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قدم مروض تماسيح أمريكي عروضًا تحبس الأنفاس، كان أبرزها: إطعامه تماسيح عملاقة من مسافة قريبة جدًا في دولة كوستاريكا بأمريكيا الوسطى.

إطعام التماسيح

ويستعرض جوش إديلسون مهاراته في إطعام التماسيح التي يصل طول بعضها إلى أكثر من 5 أمتار خلال رحلاته بالقارب السياحي على طول نهر تاركوليس.

ونشرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، مقطع فيديو التقطه مصور يدعى جوش إديلسون ، قام مؤخرًا بإحدى رحلات غويدو أثناء إجازته في كوستاريكا، ورصد مواجهات قريبة من التمساح لجويدو في صور مذهلة ومقاطع فيديو.

وعلق جوش على الفيديو والصور: "«يس لدي أي فكرة عن أوراق اعتماد جويدو الرسمية، أو ما إذا كان لديه أي منها، لكنه بالتأكيد يعرف كيف يظل على قيد الحياة مع التماسيح».

ثلاثة تماسيح

ويُحذر على كل الموجودون في قارب جويدو من النزول والانضمام إليه في العرض- إلا إذا كان يريد أن يؤكل من التماسيح، وتابع جوش: "ولفتت إلى لحظة التقى فيها ثلاثة تماسيح على جويدو في نفس الوقت للحصول على قطعة اللحم التي كان يتدلى منها وقدم عرضا رائعا معهم".

وروى موقف آخر: "كانت هناك في لحظة جاء فيها اثنان من التمساح بجانب القارب وشعروا ببعض الشجار. انطلق أحدهم في الهواء فوق جانب القارب ونفض ذيله كمية من الماء على كل من كان على متن القارب، وأخاف النساء التي كانت تضع يدها على قلبها وكانت تحاول التقاط أنفاسها حيث لم يكن أحد يعلم أن غويدو سيلهي التماسيح حتى لا تقترب من القارب.