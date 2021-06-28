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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدًا.. عرض أول الأفلام المصرية المشاركة في أسبوع أفلام معهد جوته بالقاهرة

صدى البلد

يُعرض يوم غد الثلاثاء أول الأفلام المصرية في أسبوع أفلام جوته بالقاهرة بفيلم (ع السلم) من إخراج نسرين الزيات، وفي يوم الخميس المقبل يعرض فيلم (عاش يا كابتن) من إخراج مي زايد، كما يعرض يوم الجمعة فيلم (دروس وخرائط) من إخراج فيليب رزق ضمن برنامـج أفلام أسبوع جوته بالقاهرة.


وكان معهد جوته بالقاهرة قد أعلن عن برنامج أفلام أسبوع جوته الذي بدأ ٢٥ يونيو ويستمر حتى ٢ يوليو القادم، ويضم جدول العروض ١٥ فيلما تشمل باقة مختارة من الأفلام الألمانية الحديثة بالإضافة إلى بعض الأفلام العربية والمصرية والعروض الخاصة وتشمل العروض الأولى لأفلام حديثة الإنتاج التي تنوع ما بين الروائية الطويلة والوثائقية والتجريبية التي تم عرضها في عديد من المهرجانات الدولية سواء العام الحالي أو العام الماضي. 


وسوف يستقبل معهد جوته عن طريق التسجيل أعدادًا محدودة من الجمهور مراعاةً للإجراءات الاحترازية، إلا أن أغلب الأفلام ستكون متاحة على منصة المعهد خلال أسبوع الأفلام.

معهد جوته أسبوع أفلام معهد جوته بالقاهرة

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