أسعار الخضراوات والفاكهة

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الاثنين 28 -6- 2021.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم تسجل 3 جنيهات للكيلو

البصل بـ 3 جنيهات للكيلو

البطاطس 4 جنيهات للكيلو

الكوسة 5 جنيهات.

الفاصوليا 6 جنيهات للكيلو

الباذنجان بـ 2.5 جنيه للكيلو

فلفل رومي بـ 4 جنيهات للكيلو

الخيار بـ 3.5 جنيه للكيلو

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

العنب 9 جنيهات

المانجو 12 جنيها

البرتقال 4 جنيهات.

الكنتالوب 4.5 جنيه.



وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

اقرأ ايضًا:

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021



شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 28-6-2021، في مصر ارتفاعا جديدا مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام السابق 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21: 900 جنيه في مصر ووصل إلى 920 جنيها للجرام عيار 21.

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 : 778 جنيها اليوم الاثنين 28-6-2021 بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21: 761 جنيهات الأسبوع الماضي ، و سجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير الماضي ، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل الماضي 774 جنيها.

اقرأ أيضا:

ويقدم “صدى البلد” للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.



أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 778 جنيهات للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 889 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 : 815 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 778 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 667 جنيها



اقرأ أيضا

آخر أسعار الذهب والفضة بالأسواق.. فيديو



سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 519 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 27,652 جنيه

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 6,224 جنيها



سعر كيلو الذهب عيار 24

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 889,143 جنيها



سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

