كاهن كنيسة يشتري صك أضحية العيد لتوزيعه على المسلمين

قالت داليا أيمن، مقدمة برنامج صباح البلد، إن مصر بلد الأمن والأمان والمحبه، وشعبها لا يعرف سوى الطيبة والجدعنة والشهامة ،لافتة إلى أن هذا البلد تؤكد على الوحدة الوطنية بمواقفها النبيلة.

وأضافت داليا أيمن، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن هذه البلد لا تفرق بين مسلم ومسيحى،فكلنا أخوة يجمعنا وطن واحد.

وتابعت داليا أيمن، أن أمس كاهن كنيسة العذراء بمحافظة الشرقية ، قام بشراء صك الأضحية وتوزيعها على المسلمين.

صك الأضحية

وأشارت داليا أيمن، إلى أن هذا الصك أعلنت عنه وزارة الأوقاف ومشاركة الكاهن فيه أكد على الوحدة الوطنية الحقيقية الموجودة بين للمصريين.

وفى سياق أخر،قالت داليا أيمن ، مقدمة برنامج صباح البلد ، إن أزمة قناة السويس كانت تحديا كبيرا للمصريين ، معلقة :" العالم كله كان شايف إن تحريك السفينة الجانحة حاجة مستحيلة .

وأضافت داليا أيمن ، خلال تقديمها برنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن مصر استطاعت أن تكون مثالا للإرادة والعزيمة بنقل السفينة الجانحة.

وأشارت مقدمة برنامج صباح البلد، إلى أن هذه القصة أصبح يضرب بها المثل فى العالم كله ، لافتة إلى أن هناك كاتب أمريكى يدعى راين باترسون ، كتب كتاب مصور جدد به قصص للأطفال وتحفزهم لمواجهة الصعاب فى حياتهم بالعزيمة والصبر والإصرار مستشهداً بموقف مصر والمصريين وقت محنتهم مع الجانحة .

أطلقت مؤسسة مصر الخير حملة صك الأضحية وذلك للعام السابع علي التوالي، والتي تستهدف الوصول الي نحو 2 مليون مستحق في كافة أنحاء الجمهورية وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

تم تدشين الحملة هذا العام من مزرعة ايتاي البارود بمحافظة البحيرة التابعة لشركة أرض الخير احدى شركات مؤسسة مصر الخير بمحافظة البحيرة، وهي إحدى مزارع وزارة الزراعة التي أعيد هيكلتها وتطويرها في إطار البرتوكول المبرم بين الحكومة والمؤسسة، لإعادة تأهيل وتطوير وتشغيل المزارع والمحطات المستخدمة لتربية المواشي.

المهندس أحمد علي المدير التنفيذي لبرامج مؤسسة مصر الخير قال إن حملة صك الأضحية التي أطلقتها المؤسسة هذا العام هي للعام السابع علي التوالي، تستهدف الوصول إلي ٢ مليون مستحق، عبر ٤٠ ألف صك.

وأضاف علي أن مصر الخير تعمل حالياً علي محورين الأول منها بيع الصكوك من خلال المنافذ المختلفة في فروع مصر الخير أو الخط الساخن أو الموقع الالكتروني أو من خلال منافذ الدفع الفوري، والمحور الثاني فحص رؤوس الماشية التي يتم ذبحها.

وأوضح أن ليس معنى إختيار رؤوس الماشية من احدي شركات المؤسسة أن يتم إختيار رؤوس غير مناسبة ولا تتوفر فيها الاشتراطات الشرعية أو الصحية، موضحاً أن مصر الخير تعتمد علي مبدأ الحوكمة مشيراً إلى أن مصر الخير تستعين بلجنة من المتخصصين لاختبار رؤساء الماشية التي يتم ذبحها في حملة صك الأضحية، لاختيار رؤوس مطابقة الرأس للمواصفات الشرعية والطبية، حيث يتم استبعاد المريضة أو غير مطابقة للمواصفات في أي مرحلة حتي مرحلة الذبح.