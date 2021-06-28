الإحصاء يكشف أسباب ارتفاع الرقم القياسي لـ صناعة المشروبات

ارتفع الرقم القياسي لـ صناعة المشروبات 258.12 إلى خلال شهر ابريل 2021 مقارنة بشهر مارس 2021 حيث بلغ 235.80 بارتفــاع قدره 9.47 %، وذلك وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



وارجعت نشرة البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أبريل 2021،الصادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، السبب إلى زيادة الطلب على المشروبات لحلول موسم الصيف وشهر رمضان.

ووفقا للنشرة الإحصائية بلـغ الرقـم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 105.04 خلال شهر أبريل 2021 مقارنة بشهر مارس 2021 حيث بلغ 102.43 بارتفاع قدره 2.55٪ وذلك لتلبية احتياجات السوق.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) .

وبلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 108.06 خلال شهر ابريل 2021 (أولـي) مقابل 118.98 خلال شهر مارس 2021 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 9.18٪.