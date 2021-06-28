هل توجد علاقة بين النظام الغذائي والخصوبة والحمل ؟

هل تساءلت يومًا ما إذا كان نظامك الغذائي مليئًا بالأطعمة التي تزيد من الخصوبة؟

أجاب الدكتور أسواتي ناير ، استشاري الخصوبة بنيودلهي"إذا كنتِ تعانين من مشاكل العقم ، يقترح الخبراء أن تناول الطعام كما لو كنتِ حاملًا بالفعل يمكن أن يساعد في تهيئة جسمك للحمل".

إليك كيفية تناول الطعام اللذيذ في طريقك إلى حمل سعيد وصحي من خلال اتباع نظام غذائي للحمل ، على النحو الذي اقترحه الدكتور ناير فإن حمض الفوليك وفيتامين ب 12 وأحماض أوميغا 3 الدهنية والأنظمة الغذائية الصحية بما في ذلك حمية البحر الأبيض المتوسط ​​تترك أثراً إيجابياً على جسم المرأة التي تحاول الإنجاب.

من ناحية أخرى ، يبدو أن مضادات الأكسدة وفيتامين د ومنتجات الألبان وفول الصويا والكافيين لها تأثير ضئيل أو معدوم على الخصوبة.

وجد أن الدهون المتحولة والوجبات الغذائية الغنية باللحوم الحمراء والمعالجة والبطاطس والحلويات والمشروبات المحلاة لها آثار سلبية. يُنصح بتناول كوب واحد فقط من الشاي والقهوة في اليوم.

تتحسن جودة الحيوانات المنوية لدى الرجال مع اتباع الأنظمة الغذائية الصحية ، بينما تم ربط العكس بالأنظمة الغذائية الغنية بالدهون المشبعة أو المتحولة.

بالنسبة للأزواج الذين يتلقون تقنيات الإنجاب المساعدة ، قد تكون النساء أكثر عرضة للحمل بمكملات حمض الفوليك أو نظام غذائي غني بالإستروجين النباتي مع نشاط مضاد للأكسدة ، بينما قد تساعد مضادات الأكسدة في خصوبة الرجال.

تأثير المشروبات الغازية

المشروبات الغازية والمشروبات الغازية تضعف الخصوبة تم ربط استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر وخاصة المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة بانخفاض مستوى الخصوبة لدى الرجال والنساء بينما لم يكن لشرب الصودا الدايت وعصير الفاكهة أي تأثير.

لقد لوحظ أن النساء اللواتي تناولن كميات كبيرة من الوجبات السريعة والقليل من الفاكهة استغرقت وقتًا أطول للحمل مقارنة بالنساء اللائي يتناولن وجبات صحية.

بغض النظر عن مدى فاعلية خطة نظامك الغذائي للخصوبة ، فإن الإفراط في تناول أي شيء لا يفيد الجسم أبدًا، كلما زاد تنوعك ، زادت احتمالية قدرتك على سد الفجوات الغذائية التي قد تفتقر إليها.

تجنب الأطعمة المعبأة والمعالجة التي تحتوي على مواد حافظة معينة يمكن أن تضر بخصوبتك

يمكن أن يقلل مستخلص بذور البابايا من الخصوبة لدى الرجال، يمكن أن يقلل من عدد الحيوانات المنوية ويؤثر على حركة الحيوانات المنوية. تجنب الأناناس لأنه يحتوي على البروميلين ، وهو عامل مضاد للالتهابات ومضاد لتجلط الدم (سيولة الدم) الذي يمكن أن يؤثر على جهاز المناعة.