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رئيس التحرير
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أخبار البلد

توقيع عقد لتأسيس فرع لبنك التعمير والإسكان بمؤسسة الأهرام

عبدالمحسن سلامة
عبدالمحسن سلامة

وقع عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام وحسن غانم رئيس بنك التعمير والإسكان بحضور علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام وسعيد غنيم مدير عام الأهرام مع بنك التعمير والإسكان عقدا  لإنشاء فرع جديد للبنك.

وصرح عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ان توقيع العقد لانشاء فرع للبنك بمؤسسة الأهرام،  فى إطار خلق مصادر جديدة للموارد الاقتصادية للمؤسسة.

وقال  سلامة إن الفرع الجديد للبنك  الذى سيتم افتتاحه خلال الفترة المقبلة ويقع على مساحة نحو ٣٣٠ متر يأتى ضمن استكمال لاكبر مجمع للبنوك بمحيط مؤسسة الاهرام، ليكون هو الفرع الرابع بعد الأهلى ومصر والقاهرة.

وأشاد سلامة بدور القطاع المصرفى في دفع النمو الاقتصادى للدولة ودعم المشروعات القومية للدولة وكذلك دعم منظومة الشمول المالى وملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال حسن غانم رئيس بنك التعمير والاسكان أن توقيع عقد الفرع الجديد للبنك يعد إضافة متميزة لشبكة فروعنا التي تجاوزت ال 100 فرع، كما أن الفرع سيقدم جميع الخدمات المصرفية للعملاء.

وأشاد غانم بدور مؤسسة الأهرام فى إثراء الفكر العربى ومؤكدا أنها تعد من أكبر المؤسسات الصحفية القومية فى مصر التى لها تاريخ عريق، ومؤكدا على دورها الكبير فى نشر الوعى الثقافى وتشكيل الرأي العام، ومشيرا إلى أنه تخرج منها مجموعة كبيرة من الصحفيين والشعراء المتميزين فى العالم العربى وكانت نقطة تحول في تاريخ الصحافة المصرية والعربية.

وقال غانم إن بنك التعمير والإسكان أثبت فى السنوات القليلة الماضية قدرته على المنافسة كبنك تجاري شامل بالإضافة إلى ريادته فى المجال العقارى، حيث يملك قاعدة عريضة من العملاء على مدار أكثر من ٤٠ عاما، وكان له ارتباط خاص بحياة المصريين فقد تمكن البنك من تقديم خدماته لكافة شرائح المجتمع المصرى. 
 

الأهرام وحسن غانم بنك التعمير والإسكان علاء ثابت رئيس تحرير الاهرام

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