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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من خلال صندوق التنمية المحلية..

كيف تحصل على قرض لتمويل مشروعك الصغير

اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

كشفت وزارة التنمية المحلية عن كيفية الحصول علي قرض من صندوق التنمية المحلية ،لتمويل مشروعك الصغير أو متناهي الصغر،  حيث انه يجب  على الراغبين فى الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية التوجه لأقرب وحدة محلية يقع فى نطاقها المشروع لتقديم طلب الحصول على القرض ببطاقة الرقم القومى وصورة المؤهل الدراسى والموقف التجنيدى للشباب.

وتقوم الوحدة المحلية بتقديم الدعم الفنى والتدريبى والتسويقى للمقترضين بعد إقرار صلاحية موقع إقامة المشروع ، كما تقوم بإجراء دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع ومتابعة إجراءات تنفيذه وتسديد القرض بعد منح المشروع فترة سماح تعادل دورة انتاج كاملة للمشروع .


ويقدم الصندوق  القروض للشباب والمرأة وخاصة المبدعين لتنفيذ مشروعاتهم وأفكارهم التي ربما لايستطيعون تنفيذها بصورة موسعة وانما تعتبر بداية لهم تسهل لهم التوسع في وقت لاحق.

وكان قد وجه اللواء شعراوي وزير التنمية المحلية ، بعمل بانرات تعريفية بأنشطة صندوق التنمية المحلية والمشروعات التي يقرضها والمزايا التي يحصل عليها المستفيدون في المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بالمحافظات وذلك لزيادة عدد المستفيدين من قروض الصندوق.


وقال اللواء محمود شعراوي أن عدد المشروعات التي نفذها صندوق التنمية المحلية خلال الفترة من 1/9/2019 حتي نهاية فبراير 2021  إليها بلغ 5449 مشروعاً في 23 محافظة باستثمارات تجاوزت 57,8 مليون جنيه منها 48 مليون جنيه قروضاً وفرها الصندوق و9,8 مليون جنيه مساهمة من المقترضين وبلغ عدد المشروعات التي نفذتها المرأة المعيلة 3740 مشروعاً بنسبة 68,6% من إجمالي المشروعات لافتاً إلي أن متوسط تكلفة المشروع الواحد من جملة القروض بلغ 8840 جنيها وبلغ متوسط تكلفة المشروع الواحد من جملة الاستثمارات 10 آلاف و610 جنيهات وبلغت نسبة المشاركة الي قيمة القروض 20% .


ولفت الوزير إلي أن الأنشطة التي ركزت عليها مشروعات الصندوق تجاوزت 16 نشاطا كان أهمها الانتاج الحيواني والداجني وعسل النحل ومنتجات الألبان والصناعات البيئية ومنافذ البيع والصناعات الغذائية والميكنة الزراعية، مشيراً إلي أن محافظات المنيا والغربية والدقهلية وسوهاج والشرقية وبني سويف هي الأكثر طلباً للحصول علي قروض صندوق التنمية المحلية.

قرض لتمويل مشروعك صندوق التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية محمود شعراوي متناهى الصغر

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