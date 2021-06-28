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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

راحة سلبية للاعبي الأهلي من التدريبات اليوم

صدى البلد

منح بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم  الاثنين.


ويستأنف الأهلي تدريباته غدا الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الأول من يوليو المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.


واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم عقب الفوز على الترجي التونسي أول أمس بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وقطع الأهلي تذكرة التأهل إلى الدور النهائي بالبطولة الإفريقية، حيث ينتظر مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا يوم ١٧ يوليو المقبل.

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