راحة سلبية للاعبي الأهلي من التدريبات اليوم

منح بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين.



ويستأنف الأهلي تدريباته غدا الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الأول من يوليو المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم عقب الفوز على الترجي التونسي أول أمس بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وقطع الأهلي تذكرة التأهل إلى الدور النهائي بالبطولة الإفريقية، حيث ينتظر مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا يوم ١٧ يوليو المقبل.