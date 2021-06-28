لميس سلامة : المصريون نجحوا فى تجميع 35 مليون جنية لطفل رشيد

قالت لميس سلامة، إن بلدنا مصر بلد الخير والمحبة، والمصريين معروف عنهم فى كل دول العالم الوطنية والإخلاص والكرم.

وأضافت لميس سلامة، خلال تقديمها ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن هناك حملة منذ فترة قام بإطلاقها مجموعة من الشباب لإنقاذ حياة الطفل" رشيد".

الطفل رشيد

وأشارت لميس سلامة، إلى أن الطفل رشيد يعانى من مرض نادر جداً وتكلفة علاجه تصل إلى 34 مليون جنية، منوها إلى أن والدة الطفل رشيد أعلنت أمس من خلال حسابها الخاص على الفيس بوك أنه تم تجميع المبلغ بالكامل وأكثر.

وتابعت لميس سلامة، أن المصريين قاموا بتجميع 35 مليونا و 469 ألف جنيه، وهو ما يظهر مدى جدعنة وشهامة المصريين ووقوفهم بجانب بعض فى المواقف الصعبة.

وأكدت لميس سلامة، أنه بمجرد أن يشاور أحد المصريين أنه يحتاج لمساعدة ما ، سيجد مصر وأهلها الطيبين فى ظهره وتقف بجواره ، فتحيا مصر بشعبها ورجالها والطيبين.

وفى سياق آخر،علق ياسر طه والد الطفل "رشيد " المصاب بضمور العضلات الشوكي، على تمكن أسرته من جمع مبلغ 35 مليون جنيه من المصريين لعلاج نجله، قائلاً:" مكنتش متخيل في 19 يوم نجمع المبلغ ده بشكر كل الناس الي ساعدتنا عشان الامل يرجعلنا تاني إن " رشيد " ممكن يخف ".

ونوه إلي أنه عندما عمد إلى فتح حساب لتلقي تبرعات لعلاج نجله الذي يحتاج لحقنة ثمنها 35 مليون جنيه لم يكن يتخيل أن يتم جمع هذا المبلغ سريعاً قائلاً: "كان الامل عندي ضعيف ومكنتش متخيل يتجمع المبلغ بسرعة كده وبشكر كل الناس الي ساعدتني ".

وحول الخطوات القادمة قال والد الطفل:" من المفترض بعد تحويل المبلغ خلال 48 ساعة وسوف نتجه لدبي لمستشفى " الجليلة " حيث سيتم وزنه وفي أعقابها سيتم تصنيع الحقنة خصيصاً له حيث تصنع الجرعة وفقاً لوزن " الطفل ويستغرق ذلك 12 يوم يعقبها تلقيه " الحقنة " ويخضع لمتابعة لمدة ثلاثة اشهر".

حاز الطفل رشيد حالة من تعاطف رواد التواصل الاجتماعي ،وذلك بعد أن كشف ياسر طه، والد الطفل "رشيد"، المصاب بضمور العضلات الشوكي، تفاصيل حالة نجله، وقال "طه"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "رشيد ابني تم تشخيصه مؤخرا بمرض جيني نادر اسمه ضمور العضلات الشوكي نسبة انتشاره 1:10000 في الأطفال، المرض ده بيأثر على الخلايا المسؤولة عن الحركة وبيضعف الأطراف فابني مش هيقدر يقف ولا يمشي".

وأشار: "لازم نحافظ على جلسات علاجي طبيعي يوميا ومدى الحياة للحفاظ على الحالة من التدهور.. والحل الوحيد هو حقنة بس للأسف الحقنة دي هي الأغلى في العالم تكلفتها 2.1 مليون دولار حوالي 35 مليون جنيه مصري.

من جانبها قالت سالي سمير، والدة الطفلة أيسل، إنها تزوجت منذ عام 2012 وأنجبت ابنتها بعد عام وكانت طبيعية للغاية ولم تدخل حضانة ولكن بعد دخولها مرحلة المشى بعد عام و3 أشهر من ولادتها وجدوا أن طريقة سيرها غير متزنة وهو ما استدعى ذهابها للطبيب واعطائها فيتامينات.

وأضافت “سمير” ، خلال تقرير خاص ب برنامج اليوم عبر فضائية dmc ، أنهم قاموا بعمل رسم العصب وكانت نتيجته ظهور ضمور عضلات شوكى والتى كانت بداية رحلة الطفلة فى العلاج وتحتاج أيسل لدعم الدولة ودعاء الملايين ب النجاح والشفاء من مرض العضلات الشوكى وهو مرض وراثى نادر يصيب ضمور عضلات العمود الفقرى ويصل إلى الوفاة لا قدر الله.