التعليم الفني واستراتيجية مطورة لتحديثه .. تقرير

عرض برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " تقريرا عن مراحل تطور التعليم الفني ، خلال سبع سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأوضح التقرير أن صورة التعليم الفني النمطي تتغير ، بشكل كبير ، من خلال اهتمامات الدولة بالتحسينات الجذرية ، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة .

ولفت التقرير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كان حريصا ، بإنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، حتى تصبح السوق المصرية مفتوحة ، أمام الشباب المصري ، خاصة خريجي التعليم الفني .

وتعتزم الوزارة على تطوير كافة المواد الدراسية لـ التعليم الفني ، وتطبيقها في جميع المدارس ، بحلول عام 2024 ، من خلال مباحثات مكثفة لإنشاء مدارس مكثفة للتعليم الفني .