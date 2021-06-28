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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسيوط حصلت على المركز الأول.. جامعة أبو ظبي تحول الأفكار الإبداعية إلى مشروعات

الطلاب الفائون بمسابقة
الطلاب الفائون بمسابقة " أبو ظبي " .

قال الدكتور شحاتة غريب ، نائب رئيس  جامعة أسيوط ، على خلفية حصول كلية الهندسة على المركز الأول بـ مسابقة أبو ظبي  ، إن المسابقة تأتي في إطار مبادرة تنظمها جامعة " أبو ظبي " ، وهي تهدف لتحويل الأفكار الإبداعية للشباب إلى مشروعات بحثية مبتكرة ، وذلك بمشاركة 87 دولة ، وفي أكثر من مجال .

وأضاف الدكتور شحاتة غريب ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " ، أن جامعة أسيوط شاركت بعدد من طلاب كلية الهندسة ، في تخصص الكهرباء ، وبالتحديد في مجال " أنترنت الأشياء " ، وقام الطلاب بإعداد " أبلكيشن " ، تحت إشراف عدد من المعلمين .

وأشار نائب رئيس جامعة أسيوط إلى أن التطبيق يهدف لإدارة كافة الأجهة الكهربائية ، من الخارج ، وتحويل المباني التقليدية لـ المباني الذكية .

وتابع أن أعمار الشباب لا تتجاو 21 عاما ، وهم في سن التخرج ، ونجحوا في منافسة عدد كبير من الجامعات بالمسابقة .

وأكد أن الجامعة شاركت بعدد كبير من المشروعات ، في كليات مختلفة ، منها الهندسة والحاسبات ، والجامعة تقدم دعما معنويا وماديا للمشروعات ، من خلال وحدة الإبداع الطلابي داخل الجامعة .

فوز طالبة بصيدلة عين شمس في مسابقة ابو ظبى للباحثين الجامعيين

فازت الطالبة ريهام شعلان -طالبه بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس -بالمركز الثاني في مسابقة أبو ظبى للباحثين الجامعيين وذلك فى مجال الإبداع بموضوع " إعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الصناعي" حيث فاز بالمركز الأول في المسابقة جامعة Heriot- Watt ؛  و المركز الثالث الجامعة الأمريكية بدبي .

تهدف هذه المسابقة الي تشجيع الطلاب علي البحث العلمي .

الجدير بالذكر تمت دعوة الدكتورة مى طلبة الأستاذ المساعد بقسم الادوية والسموم بكلية الصيدلة جامعه عين شمس وكلاريسا ريوس روجاس من جامعة كامبريدج ، المملكة المتحدة بصفتهما ممثل للاكاديمية العالمية للشباب "GLOBAL YOUNG ACADEMY" لتقديم بيان في منتدى الأمم المتحدة السنوي السادس بشأن الابتكار العلمي والتكنولوجيا و الابداع" United Nations-STI-2021".

وفي الجلسة الخامسة بعنوان: الاتجاهات والتحديات الناشئة في مجال العلوم والتكنولوجيا وأهداف التنمية المستدامة.  وتضمن بيان الدكتورة مي طلبة الفرص والتحديات لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي المجانية لممارسة العلوم المفتوحة وكيفية تسخير هذه الادوات بطريقة حكيمة لتوصيل النتائج البحثية فى العلوم الصحية بشكل مبسط للجمهور العامة بهدف رفع الوعى و التوعية للوقاية من الامراض و تحسين الصحة العامة. كما ألقت الضوء على منصة التوعية ضد مرض السرطان التى قامت بانشائها منذ عامين بعنوان "السرطان وحراس القصر" كمثال لممارسات العلوم المفتوحة. هذا وتهدف منصة "السرطان وحراس القصر"  لتقديم نصائح مبسطة للتوعية للوقاية من مرض السرطان مبنية على احدث النتائج البحثية الموثقة كما تقدم نصائح للتقليل من الاعراض الجانبية المصاحبة للعلاج الكيمائي.

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