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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

ندوة لـ مياه القاهرة لتوعية أهالى المرج بضرورة الترشيد

صدى البلد

اكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بضرورة الحفاظ على مصادرنا المائية، والتى تمثل المصدر الرئيسى لتغذية محطات إنتاج مياه الشرب فقد نظمت إدارة التوعية بالتنسيق مع الادارة العامة لسلامة ومأمونية المياه بشركة مياه الشرب بالقاهرة وبالتعاون مع منطقة وعظ القاهرة ومديرية التربية والتعليم ندوة لتوعية سكان مناطق حى المرج بمقر نائب البرلمان عن منطقة المرج.

 

أوضح رئيس مياه القاهرة، أنه شارك فى الندوة ١٥ واعظا من منطقة اوقاف  المرج وكان محور النقاش  التركيز على أهمية الحفاظ على نظافة مصادرنا المائية وعدم إلقاء المخلفات بها ، كما حضر الندوة مدير معمل محطة المرج وكيميائيين متخصصين من قطاع المعامل بالشركة لتوضيح الآثار السلبية الناتجة عن تلويث المجارى المائية والآثار السلبية لذلك من زيادة عمليات المعالجة.

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