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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباريات اليوم .. فرنسا تستدرج سويسرا في ثمن نهائي يورو 2020

صدى البلد

يلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره السويسري، اليوم، الإثنين، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب آرينا ناسيونالا، في دور الـ16 ببطولة يورو 2020.

 

وتأهلت فرنسا لمراحل خروج المغلوب بطريقة أقل إقناعا مما كان متوقعا، بعد التعادل 2-2 مع البرتغال حاملة اللقب في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

 

المنتخب الإسباني يعاني من عدة إصابات

 

ويعاني المنتخب الإسباني من عدة إصابات، حيث سيفتقد عثمان ديمبلي، ولوكاس هيرنانديز وبديله لوكاس ديني، واللاعب الذي شارك أمام البرتغال بديلا لديني هو لاعب الوسط أدريان رابيو، وهو أيضا يعاني من تبعات إصابة مزعجة في الكاحل، بالإضافة إلى وماركوس تورام، وتوماس ليمار.


لكن رغم هذه الإصابات تظل فرنسا مرشحة بقوة للفوز على المنتخب السويسري والعبور للمرحلة التالية.
 

ويسعى ديديه ديشامب مدرب فرنسا لأن يصبح أول من يفوز بكأس العالم وبطولة أوروبا كلاعب ومدرب.

 

جدول مباريات اليوم بدور الـ 16 في يورو 2020.. والقنوات الناقلة

 

تقام اليوم الإثنين 28 - 6 - 2021 العديد من المباريات الهامة في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"  حيث يلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره السويسري، فيما يلاقي منتخب إسبانيا كرواتيا.

 

وتقام مباراة إسبانيا وكرواتيا في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة "بي إن سبورت 4".

 

أما مباراة فرنسا وسويسرا ستنطلق في التاسعة مساء وستنقل على قناة " بي إن سبورت 1 ، 2 ماكس.
 

فرنسا يورو 2020 ديديه ديشامب البرتغال عثمان ديمبلي سويسرا منتخب فرنسا جدول مباريات اليوم

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