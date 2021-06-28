عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخليج الإماراتية: قمة بغداد الثلاثية مقدمة لعمل عربي موحد

صدى البلد

 أكدت صحيفة ( الخليج ) الإماراتية، أن قمة بغداد الثلاثية هي مقدمة لعمل عربي موحّد يمكن أن ينطلق من قاعدة ثنائية أو ثلاثية ليتسع في ما بعد إلى مدى أبعد نحو سوق عربية مشتركة يمكن أن تكون نواة لتوحد عربي، كما هي حال الاتحاد الأوروبي، مثلاً.

 
وذكرت صحيفة الخليج - في افتتاحيتها اليوم الإثنين تحت عنوان " قمة الشام الجديد" - أن قمة «الشام الجديد» وفق تعبير رئيس الوزراء العراقي، تدشن مرحلة جديدة من العلاقات وأطر العمل المشترك، وهي كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية «لشراكة استراتيجية وتعاون وثيق بين بلداننا، سعياً نحو الانطلاق خلال السنوات المقبلة إلى مرحلة التنمية المستدامة والرخاء لشعوبنا، فضلاً عن المساهمة في دعم العمل العربي المشترك»، مشيرة إلى أن هذه القمة تعد إنجازاً مهماً في هذا الوقت.

الخليج قمة بغداد السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي بغداد

ترشيحاتنا

السعودية.. طريقة حجز الجرعة الثانية من لقاح كورونا عبر تطبيق توكلنا

أبوكب: زيارة الرئيس السيسي للعراق دعم كبير لدولة تموج بالتفجيرات

التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لـ 144 موظفا بهيئة المجتمعات العمرانية

الرى: رفع درجة الاستعداد لتلبية كافة الاحتياجات المائية خلال موسم أقصى الاحتياجات

دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز

سيولة مرورية بمعظم شوارع العاصمة.. وعطل سيارة يصيب كوبرى أكتوبر بكثافات ..شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

لا تفعلوا هذا الشيء اليوم.. الأرصاد : طقس اليوم شديد الحرارة تصل لـ 44 درجة

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

ترك المنزل وسيطر على حساباتها.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب

هل سيتم حرمان طلاب “تهكير التابلت” من امتحانات الثانوية العامة هذا العام ؟ | التعليم تجيب

تفاصيل جديدة فى واقعة انتحار فتاة بـ الغلة السامة ببنها

رئيس جامعة القاهرة عن واقعة طالب طب قصر العينى: لو ليه حق هياخده

180 دقيقة = 0 تسديد .. أرقام كارثية لرمضان صبحي بعد الخروج من الكونفدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنتاج أول أتوبيس كهربائى مصرى بسواعد مصرية.. صور

وزارة الإنتاج الحربى تعلن بدء تفعيل عقود تصنيع أول أتوبيس كهربائي مصري

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

فيديو

السر في اهتزازه .. لسان الأفعى يستخدم في الشم وليس التذوق

استقبال تاريخي .. لماذا يزور الرئيس السيسي العراق في هذا التوقيت.. فيديوجراف

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ