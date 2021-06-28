الخليج الإماراتية: قمة بغداد الثلاثية مقدمة لعمل عربي موحد

أكدت صحيفة ( الخليج ) الإماراتية، أن قمة بغداد الثلاثية هي مقدمة لعمل عربي موحّد يمكن أن ينطلق من قاعدة ثنائية أو ثلاثية ليتسع في ما بعد إلى مدى أبعد نحو سوق عربية مشتركة يمكن أن تكون نواة لتوحد عربي، كما هي حال الاتحاد الأوروبي، مثلاً.



وذكرت صحيفة الخليج - في افتتاحيتها اليوم الإثنين تحت عنوان " قمة الشام الجديد" - أن قمة «الشام الجديد» وفق تعبير رئيس الوزراء العراقي، تدشن مرحلة جديدة من العلاقات وأطر العمل المشترك، وهي كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية «لشراكة استراتيجية وتعاون وثيق بين بلداننا، سعياً نحو الانطلاق خلال السنوات المقبلة إلى مرحلة التنمية المستدامة والرخاء لشعوبنا، فضلاً عن المساهمة في دعم العمل العربي المشترك»، مشيرة إلى أن هذه القمة تعد إنجازاً مهماً في هذا الوقت.