5 أبراج يجب تجنب الجدل هذا الأسبوع.. هل أنت منهم

تعد الأبراج أحد الاهتمامات التي يلجأ إليها الكثير في يومهم وآخرون يتابعون الأبراج الأسبوعية وهناك 5 أبراج يجب أن تتجنب الجدل هذا الأسبوع.

برج الحمل

يجب أن يحاول برج الحمل تجنب الخوض في جدال هذا الاسبوع ، لأنه قد يفسد علاقاتهم الشخصية.

كما أن التورط في جدال قد يسبب لهم الكثير من الإكراه النفسي الذي قد يؤثر على حياتهم الشخصية.

نظرًا لأنهم لن يكونوا قادرين على التعامل مع كل الإجهاد بطريقة فعالة ، فإن صحتهم الجسدية ستهلك.

برج الثور



يجب أن يبذل برج الثور قصارى جهده لعدم الدخول في جدال هذا الاسبوع لأنه قد يؤثر على حياتهم المهنية بطريقة متطرفة. سوف يلجأ برج الثور إلى التراجع عن الجدل في اللحظة الأخيرة على الرغم من أنهم في النهاية الرابحة. قد يؤدي الدخول في جدال في المقام الأول إلى إهدار الكثير من الفرص التي كانوا سيحصلون عليها لولا ذلك.

برج العذراء

يجب أن يحاول برج العذراء البقاء بعيدًا عن أي حجة هذا الاسبوع لأنهم قد يواجهون خصمًا سيكون أكثر ذكاءً منهم ويترك برج العذراء مرتبكًا وغير متأكد من الموقف . نتيجة لهذا ، قد يفقد برج العذراء بعض الفرص المالية المستقبلية.

الميزان

الميزان ليس جيدًا بشكل عام في الحجج وهو ما سيكون عليه الحال عندما يدخلون في جدال ، فإنهم بشكل عام غير قادرين على تبرير أنفسهم. قد يترك الشخص الآخر الحجة في المنتصف ، ويفكر قليلاً فيك. كانوا يعتقدون أنك لا تستحق الخوض في جدال مع. قد يفسد الجدل ذاته يومك أو الأسابيع القادمة.

برج القوس

ستستند الحجة إلى ماضي شخص ما قد لا يكون الشخص القوسي مهتمًا به. وهذا من شأنه أن يجعلك تترك الجدل بينهما والذي قد يجعل الطرف الآخر ينجح. لكن تأكد من أن هذا لن يكون له أي تأثير سلبي على حياة القوس.