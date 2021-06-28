تكريم ومخاوف.. ماذا يحمل لقاء بايدن والرئيس الإسرائيلي اليوم؟

يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، نظيره الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في البيت الأبيض، إذ وصل الأخير إلى نيويورك في زيارة رسمية.

وتعد هذه الزيارة الأخيرة لريفلين قبل انتهاء مهام منصبه رئيسا لإسرائيل بعد أسبوعين.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، من المقرر أن يجري بايدن وريفلين مباحثات واسعة حول جهود الولايات المتحدة للعودة للاتفاق النووي الإيراني، وتشكيل إسرائيل مؤخرًا لحكومة جديدة.

وتأتي رحلة ريفلين بعد أسابيع فقط من تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل برئاسة نفتالي بينيت، خلفا لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

ووفقًا للوكالة، يعمل المسئولون الأمريكيون على ترتيب لقاء بين بايدن وبينيت في الأسابيع المقبلة.

ملفات مهمة

وتخشى إسرائيل من عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران، ما يسمح لطهران في نهاية المطاف بامتلاك أسلحة ذرية.

وقال مصدر مطلع على اجتماع بايدن وريفلين إنه من المتوقع أن يخبر الأول الثاني أن الولايات المتحدة وإسرائيل تشتركان في نفس الهدف بدعم أمنها، كما سيؤكد تأييد واشنطن على حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها.

ومن المتوقع أيضا أن يناقش الجانبان حرب إسرائيل على فلسطين وقطاع غزة وتعديه على المقدسات، والتي استمرت 11 يوما.

وذكر البيت الأبيض أنه مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس ريفلين، فإنه خلال الزيارة سيتم تكريمه على التفاني الذي أظهره لتعزيز الصداقة بين البلدين على مدار سنوات عديدة.

يذكر أن آخر مرة زار فيها ريفلين البيت الأبيض في ديسمبر 2015، عندما استضافه الرئيس الأسبق باراك أوباما، بينما عززت إدارة دونالد ترامب العلاقات مع رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو.