عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تكريم ومخاوف.. ماذا يحمل لقاء بايدن والرئيس الإسرائيلي اليوم؟

بايدن والرئيس الإسرائيلي
بايدن والرئيس الإسرائيلي

يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، نظيره الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في البيت الأبيض، إذ وصل الأخير إلى نيويورك في زيارة رسمية.

 

وتعد هذه الزيارة الأخيرة لريفلين قبل انتهاء مهام منصبه رئيسا لإسرائيل بعد أسبوعين.

قريبا.. وزير خارجية إسرائيل يكشف عن تجهيزه لزيارة تاريخية لدولة الإمارات

بايدن يهنئ الرئيس الإسرائيلي الجديد إسحاق هرتسوج

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، من المقرر أن يجري بايدن وريفلين مباحثات واسعة حول جهود الولايات المتحدة للعودة للاتفاق النووي الإيراني، وتشكيل إسرائيل مؤخرًا لحكومة جديدة.

 

وتأتي رحلة ريفلين بعد أسابيع فقط من تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل برئاسة نفتالي بينيت، خلفا لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

ووفقًا للوكالة، يعمل المسئولون الأمريكيون على ترتيب لقاء بين بايدن وبينيت في الأسابيع المقبلة.

 

ملفات مهمة

وتخشى إسرائيل من عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران، ما يسمح لطهران في نهاية المطاف بامتلاك أسلحة ذرية.

وقال مصدر مطلع على اجتماع بايدن وريفلين إنه من المتوقع أن يخبر الأول الثاني أن الولايات المتحدة وإسرائيل تشتركان في نفس الهدف بدعم أمنها، كما سيؤكد تأييد واشنطن على حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها.

 

ومن المتوقع أيضا أن يناقش الجانبان حرب إسرائيل على فلسطين وقطاع غزة وتعديه على المقدسات، والتي استمرت 11 يوما.

وذكر البيت الأبيض أنه مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس ريفلين، فإنه خلال الزيارة سيتم تكريمه على التفاني الذي أظهره لتعزيز الصداقة بين البلدين على مدار سنوات عديدة.

يذكر أن آخر مرة زار فيها ريفلين البيت الأبيض في ديسمبر 2015، عندما استضافه الرئيس الأسبق باراك أوباما، بينما عززت إدارة دونالد ترامب العلاقات مع رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو.

الرئيس الأمريكي جو بايدن رؤوفين ريفلين لقاء بايدن والرئيس الإسرائيلي الرئيس الأمريكي جو بايدن

ترشيحاتنا

السعودية.. طريقة حجز الجرعة الثانية من لقاح كورونا عبر تطبيق توكلنا

أبوكب: زيارة الرئيس السيسي للعراق دعم كبير لدولة تموج بالتفجيرات

التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لـ 144 موظفا بهيئة المجتمعات العمرانية

الرى: رفع درجة الاستعداد لتلبية كافة الاحتياجات المائية خلال موسم أقصى الاحتياجات

دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز

سيولة مرورية بمعظم شوارع العاصمة.. وعطل سيارة يصيب كوبرى أكتوبر بكثافات ..شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

لا تفعلوا هذا الشيء اليوم.. الأرصاد : طقس اليوم شديد الحرارة تصل لـ 44 درجة

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

ترك المنزل وسيطر على حساباتها.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب

هل سيتم حرمان طلاب “تهكير التابلت” من امتحانات الثانوية العامة هذا العام ؟ | التعليم تجيب

تفاصيل جديدة فى واقعة انتحار فتاة بـ الغلة السامة ببنها

رئيس جامعة القاهرة عن واقعة طالب طب قصر العينى: لو ليه حق هياخده

180 دقيقة = 0 تسديد .. أرقام كارثية لرمضان صبحي بعد الخروج من الكونفدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنتاج أول أتوبيس كهربائى مصرى بسواعد مصرية.. صور

وزارة الإنتاج الحربى تعلن بدء تفعيل عقود تصنيع أول أتوبيس كهربائي مصري

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

فيديو

السر في اهتزازه .. لسان الأفعى يستخدم في الشم وليس التذوق

استقبال تاريخي .. لماذا يزور الرئيس السيسي العراق في هذا التوقيت.. فيديوجراف

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ