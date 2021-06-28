القهوة عند المصريين .. عشق لا ينتهي| تقرير تلفزيوني

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «القهوة عند المصريين ... عشق لا ينتهي».

وجاء في التقرير أن فنجان القهوة الصباحي أحد الأشياء الهامة والضرورية في حياة الكثيرين حيث تتمتع بمذاق خاص ولها شعبية كبيرة في مختلف أنحاء الأرض، وتعتبر ثاني أكثر رواجا واستهلاكا بعد النفط الخام.

ومن الغريب أن بداية ظهور القهوة شهدت فتاوى شرعية بتحريم تناولها بدعوى أنها مادة مخدرة للعقل لكن القهوة فرضت نفسها كمشروب يساعد على النشاط، وأصبح البن يأتي علانية من اليمن إلى مصر، وأطلقوا على محلات بيعه خام البن.

وتعتبر القهوة حالة عشق لدى المصريين لذلك ظهر البن المحوج وهو ما يتم طحنه مع إضافات أخرى فيكتسب نكهات جديدة وحسب الأذواق والأمزجة يضاف إلى القهوة بشكل أساسي وسط الطيب والجنزبيل والقرفة والزعفران والقرنفل والمستكة، وتتفنن كل مطحنة بتحويجة معينة بحيث تجذب زبائن أكثر وهو ما يجعل القهوة المصرية متنوعة في المذاق والنكهة .

سريعة التحضير .. طريقة عمل القهوة العربية الجاهزة

طريقة عمل قهوة عربية من أكثر الوصفات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص بالأخص في الوطن العربي، طريقة عمل قهوة عربية تعتبر من المشروبات الدافئة التي تتمتع بمذاق شهي و لذيذ مما يجعل العديد يحرص على تنانولها يوميا و باستمرار.

تختلف طريقة عمل قهوة عربية من شيف لأخر فهناك العديد من الوصفات و الطرق التي يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات لكي تحصلي على مذاق مميز و رائع.

فنقدم لكم من خلال هذا التقرير طريقة عمل قهوة عربية بوصفات مختلفة ..



طريقة عمل قهوة عربية سريعة التحضير



قدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا طريقة عمل قهوة عربية سريعة التحضير

مقادير قهوة عربية

قهوة

حبهان مطحون

قرنفل مطحون

زنجبيل مطحون

زعفران

طريقة تحضير قهوة عربية

- يغلى الماء

- تضاف إليه ملعقة صغيرة قهوة، وربع ملعقة حبهان وقرنفل وزنجبيل، وشعرة زعفران

- تترك على النار لتغلي

- تقدم ساخنة

طريقة عمل قهوة عربية الجاهزة



"القهوة العربية" هو مصطلح عام يشير إلى طريقة تحضير القهوة في العديد من البلدان العربية في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومع ذلك ، هناك قدر كبير من الاختلاف من مكان إلى آخر ، بما في ذلك كيفية تحميص الحبوب وما هي التوابل والنكهات المضافة.



تُحضر القهوة العربية على الموقد في قدر خاص يسمى الدلة ، وتُسكب في ترمس وتُقدم في فنجان صغير الحجم بدون مقبض يُسمى فنجان، قد تندهش من اختلافها عن القهوة على الطريقة الغربية ، ولكن بعد بضع رشفات ستصنعها لجميع ضيوفك.



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مقادير طريقة عمل قهوة عربية الجاهزة

3 ملاعق كبيرة من حبوب البن العربي المطحون

3 أكواب ماء

1 ملعقة كبيرة هيل مطحون

رشة زعفران (اختياري)

1 ملعقة صغيرة ماء الورد (اختياري)

طريقة تحضير طريقة عمل قهوة عربية الجاهزة

-ضعي المكونات مع بعضها البعض على نار هادئة

-سخن الترمس، إذا كنت تخطط لتقديم القهوة من الترمس ، كما هو معتاد في الشرق الأوسط ، قم بتسخينها الآن عن طريق ملئها بالماء المغلي.

