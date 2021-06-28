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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الانتهاء من 9024 وحدة سكنية بمشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية في مدينة بدر

عاصم الجزار وزير
عاصم الجزار وزير الاسكان

 

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للوحدات السكنية الجارى تنفيذها بمشروع "سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية" بمدينة بدر، والتى سيتم تخصيصها للموظفين المُنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا موقف أعمال المرافق، والمشروعات الخدمية لسكان المنطقة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بمشروع "سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية" بمدينة بدر، والتى تضم 9024 وحدة سكنية (376 عمارة)، وكذا الانتهاء من أعمال المرافق الخاصة بها، بينما يجرى تنفيذ 4704 وحدات (196 عمارة) بالمرحلة الثانية من المشروع، وكذا أعمال المرافق الخاصة بها، وتخطت نسبة الإنجاز 20 %.

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وأشار الوزير إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية لمنطقة "سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية" بمدينة بدر، وتشمل، 3 مدارس للتعليم الأساسى والثانوى، و4 أسواق، ووحدتين صحيتين، ومخبزين، وملعبا خماسيا، حيث تم الاستلام الابتدائى لعدد من المشروعات، وباقى المشروعات بلغت نسباً متقدمة.

 

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