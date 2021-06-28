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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل شخص وإصابة 13 في حادثي إطلاق نار بشيكاغو

صدى البلد

ذكرت الشرطة في ولاية شيكاغو الأمريكية أن شخصا لقي مصرعه وأصيب 13 آخرون في حادثي إطلاق نار منفصلين بالولاية ليلة الأحد.


وأوردت صحيفة "ذا هيرالد" الأمريكية أن امرأة لقيت مصرعها وأصيب أربعة رجال وصبي عندما مرت سيارة دفع رباعي وأطلقت أعيرة نارية في منطقة ساوث شور في ولاية شيكاغو الأمريكية قبل الساعة التاسعة مساء بقليل، حسبما أفادت وسائل الإعلام. 


وقالت الشرطة إن المرأة أصيبت بست رصاصات ونُقلت إلى المستشفى في ولاية شيكاغو الأمريكية حيث أعلن وفاتها فيما بعد، ونُقل الرجال الأربعة وصبي يبلغ من العمر 15 عامًا إلى المستشفيات حيث قيل إن حالتهم مستقرة.


وقال مسؤولو الإطفاء في شيكاغو أنه وقع إطلاق نار منفصل في منطقة ماركيت بارك  في ولاية شيكاغو الأمريكية بعد حوالي ساعتين من الحادثة الأولى أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص، كما تم الإبلاغ عن تصادم سيارة في مكان قريب مما أدى إلى إصابة شخصين.


ولم يتضح حتى الآن كيف يمكن أن يكون هناك علاقة بين إطلاق النار وحادث الاصطدام، كما لم تذكر السلطات في ولاية شيكاغو الأمريكية على الفور ما الذي أدى إلى إطلاق النار.

إطلاق نار بشيكاغو ولاية شيكاغو ساوث شور ماركيت بارك إطلاق النار شيكاغو

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