فرج عامر يوجه رسالة لـ الخطيب قبل مباراة نهائي أفريقيا

وجه فرج عامر رئيس نادي سموحة رسالة إلى كابتن محمود الخطيب بعد وصوله إلى نهائي أفريقيا.

وغرد فرج عامر من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: “سألوني ماذا أقول للكابتن محمود الخطيب، بعد وصول الأهلي لنهائي افريقيا لأبطال الدوري ، كان ردي أقول له من جد وجد ”.



النادي الأهلي حقق الفوز علي الترجي التونسي بملعبه ووسط جماهيره في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد.

وصعد النادي الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا .

وصعد كايزر تشيفز إلى نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا بعد الفوز علي الوداد المغربي بنتيجة هدف دون رد في مجموع المباراتين .



وقطع الأهلي تذكرة التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا يوم ١٧ يوليو المقبل.

ومنح بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا الاثنين.



ويستأنف الأهلي تدريباته بعد غدٍ الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الأول من يوليو المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بـ الأهلى، عدم السماح للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالظهور في وسائل الإعلام حتى الانتهاء من المباراة النهائية لدوري رابطة الأبطال، والمحدد لها 17ــ7ــ2021.

وقال عبد الحفيظ، إن هذا القرار لزيادة أجواء التركيز، خاصةً أن الفريق يخوض العديد من مباريات الدوري بشكل مضغوط خلال الأيام المقبلة قبل أن يتوجه إلى المغرب لملاقاة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري الأبطال.

وأوضح أن الأهلي حقق هدفه وهو التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الترجي بأربعة أهداف دون رد بمجموع لقاءي الذهاب والعودة، وأن الفريق حسم تأهله للنهائي على حساب فريق كبير ولكنه لم يحصل على البطولة.

وأضاف عبد الحفيظ: «الأهم أن الفريق وصل لنهائي إفريقيا بعد تخطي الترجي بطل نسخة عام ٢٠١٨ وبنتيجة جيدة تعكس شخصية الأهلي، هناك من كان يتساءل: لماذا تقلق وأنت حققت الفوز على الترجي في تونس؟ المهم أن تكون حذرًا خاصة أنك تواجه بطل نسخة ٢٠١٨