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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع الخطوات التنفيذية لإنشاء المقر الجديد لجامعة سنجور بالإسكندرية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

  عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس  الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية للبدء في إنشاء المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور هاني هلال، رئيس مجلس إدارة جامعة سنجور، ومسئولي وزارة المالية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.


وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الدولة توجه دعما كبيرا لكافة الجهود التي تستهدف التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة، وهو ما أدى خلال السنوات الماضية وحتى الآن إلى زيادة عدد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية في مصر، إضافة إلى استحداث تخصصات علمية جديدة بكافة روافد التعليم الجامعي بالدولة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تحظى جامعة سنجور بالإسكندرية بدعم كبير أيضا من الدولة المصرية؛ لمساندتها في أداء رسالتها العلمية المنوطة بها، ويتمثل أحد أوجه هذا الدعم في السعي لتوفير الإمكانات والمتطلبات اللازمة لإنشاء مقرها الجديد، لافتا إلى دور الجامعة المهم في تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية، وتقوية الصلات بين الدول الفرانكفونية، إضافة إلى دورها الأساسيّ في إعداد كوادر بشرية متميزة تسهم في تنمية القارة الأفريقية مستقبلا.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على البدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء المقر الجديد لجامعة سنجور في مدينة برج العرب الجديدة بجوار الجامعة المصرية اليابانية، وتكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ المشروع.


وأضاف المتحدث الرسميّ: تم التنويه أيضا إلى الحصول على الاشتراطات البنائية في منطقة الجامعات بمدينة برج العرب الجديدة، وكذلك خريطة بالموقع المقترح لمقر الجامعة، كما قدم استشاري المشروع اقتراحا مبدئيا للمخطط العام للجامعة، وحساب المساحة المطلوبة في ضوء اشتراطات جهاز المدينة، والاحتياجات الحالية والمستقبلية للجامعة، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ للبدء في تنفيذ المشروع.


كما تم خلال الاجتماع، عرض المخطط العام لمشروع المقر الجديد لجامعة سنجور، ويتكون من عدة مبان، وتشمل المبنى الأكاديمي والتوسعات المستقبلية له، ومبان لإسكان الطلاب وهيئة التدريس، إضافة إلى مبان للأنشطة الرياضية، والمكتبة، فضلا عن المبنى المخصص لإدارة الجامعة.


تجدر الإشارة إلى أن جامعة سنجور هي جامعة دولية باللغة الفرنسية، وتم تأسيسها لخدمة قضايا التنمية الأفريقية، وتقوم بدور مهم ومحوري في تدريب الكوادر الأفريقية المنوط بها النهوض بالقارة، وتستضيف مصر مقر الجامعة منذ أكثر من ثلاثين عاما.

رئيس الوزراء محافظة الاسكندرية مدبولى الجامعات الأجنبية جامعة سنجور

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