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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

4 أسبوعيا.. سوريا تعلن استئناف الرحلات الجوية إلى دبي

النقل السورية
النقل السورية

أعلنت سوريا، اليوم الاثنين، عن استئناف الرحلات الجوية إلى دبي اعتبارا من 3 يوليو المقبل.

وحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، قررت مؤسسة الطيران العربية السورية استئناف رحلاتها الجوية إلى دبي اعتباراً من السبت المقبل الموافق 3 يوليو، بمعدل أربع رحلات أسبوعيا.

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وأشارت المؤسسة إلى أن الرحلات ستكون أسبوعيا أيام السبت والاثنين والأربعاء والخميس.

كورونا السبب

وكانت السورية للطيران أعلنت في وقت سابق من يونيو، عن استئناف رحلاتها الجوية إلى أبو ظبي والشارقة بالإمارات.

جاء ذلك بعد أن توقفت رحلات المسافرين إلى الإمارات عبر مطار دمشق الدولي منذ انتشار فيروس كورونا ضمن الإجراءات المتعلقة بالتصدي للفيروس.
 

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