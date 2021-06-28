عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأكثر تتويجًا … الأهلي غول القارة السمراء (تقرير)

النادي الأهلي
النادي الأهلي

عرض برنامج " صباح الخير يامصر " تقريرا عن اقتراب النادي الأهلي للوصول لبطولة افريقيا ، ليصبح بذلك الأكثر تتويجا، و"غول القارة السمراء".

وجاء في التقرير نجاح النادي الأهلي في تقديم مباراة قوية ، أمام نادي الترجي التونسي ، كما واحتل النادي الأهلي لقلب أكثر ناد بالقارة يصل لنهائي بطولة أفريقيا .

ويستأنف الأهلي تدريباته غدا الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الأول من يوليو المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.


واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم عقب الفوز على الترجي التونسي أول أمس بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وقطع الأهلي تذكرة التأهل إلى الدور النهائي بالبطولة الإفريقية، حيث ينتظر مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا يوم ١٧ يوليو المقبل.

هدف الحضري ولقب تاريخي .. حكاية آخر مباراة بين الأهلي وكايزر تشيفز من 19 عاما

يواجه فريق الأهلى يوم 17 يوليو المقبل كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دورى أبطال أفريقيا، على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي، بأربعة أهداف دون رد، بمجموعة مباراتي الذهاب والعودة، بينما صعد كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

ولم يتواجه الأهلي مع كايزر تشيفز سوى في مباراة واحدة فقط، بكأس السوبر الإفريقي عام 2002، بعدما توج الأهلي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز، بينما لعب كايزر تشيفز بصفته بطل كأس الاتحاد الإفريقي.

في يوم 15 مارس 2002، توج النادي الأهلي بطلًا لكأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على كايزر تشيفز بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة تاريخيه أحرز فيها عصام الحضري حارس مرمى الأهلي وقتها، هدفًا في شباك الفريق الجنوب إفريقي.

وسجل رباعية الأهلي في هذه المباراة، كلا من خالد بيبو وحسام غالي، وعصام الحضري وأخيرًا سيد عبد الحفيظ.

موسيمانى أمام كايزر تشيفز

واجه كايزر تشيفز فى 16 مباراة عندما كان مدربا لصن داونز قبل نهائي أفريقيا

حقق الفوز فى 6 مواجهات وتعادل فى 5 منها وتلقى هزيمة فى مثلها.

وسجل لاعبو صن داونز 16 هدفا فى مرمى كايزر تشيفز.

و تلقت شباك الفريق تحت قيادته 14 هدفا.

 

الأهلى النادي الأهلي الأهلي ضد الترجي نهائي أفريقيا بيتسو موسيماني

ترشيحاتنا

التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لـ 144 موظفا بهيئة المجتمعات العمرانية

الرى: رفع درجة الاستعداد لتلبية كافة الاحتياجات المائية خلال موسم أقصى الاحتياجات

دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز

سيولة مرورية بمعظم شوارع العاصمة.. وعطل سيارة يصيب كوبرى أكتوبر بكثافات ..شاهد

طرح مشروع إنشاء ميناء جاف بالعاشر من رمضان مع القطاع الخاص

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

لا تفعلوا هذا الشيء اليوم.. الأرصاد : طقس اليوم شديد الحرارة تصل لـ 44 درجة

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

ترك المنزل وسيطر على حساباتها.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب

هل سيتم حرمان طلاب “تهكير التابلت” من امتحانات الثانوية العامة هذا العام ؟ | التعليم تجيب

تفاصيل جديدة فى واقعة انتحار فتاة بـ الغلة السامة ببنها

رئيس جامعة القاهرة عن واقعة طالب طب قصر العينى: لو ليه حق هياخده

180 دقيقة = 0 تسديد .. أرقام كارثية لرمضان صبحي بعد الخروج من الكونفدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنتاج أول أتوبيس كهربائى مصرى بسواعد مصرية.. صور

وزارة الإنتاج الحربى تعلن بدء تفعيل عقود تصنيع أول أتوبيس كهربائي مصري

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

فيديو

السر في اهتزازه .. لسان الأفعى يستخدم في الشم وليس التذوق

استقبال تاريخي .. لماذا يزور الرئيس السيسي العراق في هذا التوقيت.. فيديوجراف

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ