الأكثر تتويجًا … الأهلي غول القارة السمراء (تقرير)

عرض برنامج " صباح الخير يامصر " تقريرا عن اقتراب النادي الأهلي للوصول لبطولة افريقيا ، ليصبح بذلك الأكثر تتويجا، و"غول القارة السمراء".

وجاء في التقرير نجاح النادي الأهلي في تقديم مباراة قوية ، أمام نادي الترجي التونسي ، كما واحتل النادي الأهلي لقلب أكثر ناد بالقارة يصل لنهائي بطولة أفريقيا .

ويستأنف الأهلي تدريباته غدا الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الأول من يوليو المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم عقب الفوز على الترجي التونسي أول أمس بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وقطع الأهلي تذكرة التأهل إلى الدور النهائي بالبطولة الإفريقية، حيث ينتظر مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا يوم ١٧ يوليو المقبل.

هدف الحضري ولقب تاريخي .. حكاية آخر مباراة بين الأهلي وكايزر تشيفز من 19 عاما

يواجه فريق الأهلى يوم 17 يوليو المقبل كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دورى أبطال أفريقيا، على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي، بأربعة أهداف دون رد، بمجموعة مباراتي الذهاب والعودة، بينما صعد كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

ولم يتواجه الأهلي مع كايزر تشيفز سوى في مباراة واحدة فقط، بكأس السوبر الإفريقي عام 2002، بعدما توج الأهلي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز، بينما لعب كايزر تشيفز بصفته بطل كأس الاتحاد الإفريقي.

في يوم 15 مارس 2002، توج النادي الأهلي بطلًا لكأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على كايزر تشيفز بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة تاريخيه أحرز فيها عصام الحضري حارس مرمى الأهلي وقتها، هدفًا في شباك الفريق الجنوب إفريقي.

وسجل رباعية الأهلي في هذه المباراة، كلا من خالد بيبو وحسام غالي، وعصام الحضري وأخيرًا سيد عبد الحفيظ.

موسيمانى أمام كايزر تشيفز

واجه كايزر تشيفز فى 16 مباراة عندما كان مدربا لصن داونز قبل نهائي أفريقيا

حقق الفوز فى 6 مواجهات وتعادل فى 5 منها وتلقى هزيمة فى مثلها.

وسجل لاعبو صن داونز 16 هدفا فى مرمى كايزر تشيفز.

و تلقت شباك الفريق تحت قيادته 14 هدفا.