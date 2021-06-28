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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسين الجسمي يروج لحفل أبو ظبي

حسين الجسمي
حسين الجسمي

روج الفنان حسين الجسمي، لحفله المقبل في أبو ظبي يوم ٢٢ يوليو.

نشر حسين الجسمي، صورة للحفل وعلق عليها قائلاً: “الاشتياق مشترك .. الجمهور ونحن ..بإذن الله سنوثق فرحتنا سوياً في حفلنا في العيد، الموعد والمكان وعنوان الفرح ”ابو ظبي".

 

يذكر أن حققت أغنية “فوق” لـ حسين الجسمي، نجاحا كبيرا ، حيث وصلت  إلى مليون مشاهدة بعد يومين من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

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كلمات الأغنية:

تقول كلمات الأغنية: “أنا اللي فوق .. وقلبك ما يبي يصعَد .. وماني قادر انزل لك .. ولا اوصل لك .. أنا اللي فوق .. نصيحه خلّنا نبعِد .. نعم احسن لي واحسن لك .. حبيبي روق .. ترى شمسك بليّا شروق .. أنا اللي فوق”.

 

أغنية “فوق” كلمات: أحمد الصانع، ورؤية موسيقية وألحان: حسين الجسمي، توزيع ومكس وماستر: حسام كامل، وجيتارات:شريف حمدي.

حسين الجسمي الفنان حسين الجسمي فوق شريف حمدي اليوتيوب

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