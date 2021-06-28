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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز

صدى البلد

طلبت الفنانة دنيا سمير غانم الدعاء لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز التي تمر بوعكة صحية بعد إصابتها بفيروس كورونا .

ونشرت دنيا سمير غانم مجموعة من الادعية للفنانة دلال عبد العزيز ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وكشف الإعلامي رامي رضوان ، زوج دنيا سمير غانم، ابنة الفنانة دلال عبد العزيز ، حقيقة خروج الفنانة من الرعاية المركزة، ونقلها إلى غرفة عادية بعد تحسن حالتها الصحية.

 

ونفى رامي رضوان خلال تقديمه برنامج " مساء دي ام سي"، تحسن حالة دلال عبد العزيز الصحية وخروجها من العناية المركزة، ووصف تلك الأخبار بأنها “غير صحيحة وعارية تماماً من الصحة”.

وأكد رضوان أن حالة دلال عبد العزيز ما زالت غير مستقرة وتتطلب وجودها داخل العناية المركزة، موضحا:" لسه الحالة الصحية غير مستقرة ولم تتحرك حتي الآن".

وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس “كورونا”، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني “ملوك الجدعنة”، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان.

 

سمير غانم الاعلامي رامي رضوان دنيا سمير غانم العناية المركزة دلال عبد العزيز

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