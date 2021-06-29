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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتصادية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن شركات قطاع الأعمال والقروض الميسرة.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب أحمد فرغلى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ،من المقرر أن تناقش طلب الإحاطة الذى تقدم به، بشأن “عدم استفادة شركات قطاع الأعمال العامة، بصفة عامة، والشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات، من مبادرة القروض الميسرة  اليوم ، الثلاثاء.

وأشار فرغلى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن طلب الإحاطة مقدم لوزير قطاع الأعمال ومحافظ البنك المركزى.

وكان قد عاود مجلس النواب، الانعقاد، أمس الأول الأحد الموافق 27 يونيو الجاري.

خطة البترول في السنوات الماضية


وفي سياق آخر، قال المهندس طارق الملا ، وزير البترول والطاقة ، إن الوزارة نجحت خلال الـ 7 سنوات الماضية، فى مضاعفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية، حيث بلغ إجمالى المنازل التى استفادت 12 مليونا و200 ألف وحدة سكنية، منها 6 ملايين وحدة خلال فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.

وأكد وزير البترول، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، للرد على عدد من طلبات الإحاطة الموجهة إليه، أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بدأ فى مصر عام 1980، وما تم تنفيذه منذ ذلك الوقت حتي الآن،  12 مليونا و200 ألف وحدة، حيث كان يصل معدل التوصيل 283 ألف وحدة فى السنة، ولدينا خطة حاليا تستهدف أن يكون متوسط توصيل الغاز للمنازل مليونا و200 ألف وحدة سكنية.

وأوضح الوزير، أن الوزارة ستقوم من خلال مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير 4500 قرية، بتوصيل الغاز الطبيعى إلى 1400 قرية فى المرحلة  الأولى، وذلك  مع وزارات الإسكان والكهرباء ، والإدارة المحلية ، والاتصالات،  حتى لا نكسر الشوارع ونردمها ونكسرها وذلك لإنجاز المشروع فى وقت قياسي، قائلًا "عندما نفتح بطن الارض نضع شبكة الاتصالات والمياه وغيرها  والرصف".

وأشار إلى ان عدد الوحدات السكنية التى سيتم توصيل الغاز لها ضمن حياة كريمة ، ما يقرب من 4 ملايين وحدة، وذلك وفقا لما رصدته اللجان التى شرف عليها مجلس الوزراء، حيث رصدنا القري التى سنبدأ  بها كنموذج وفقا لتكليفات القيادة السياسية.

ولفت إلى أنه فى نهاية الشهر الجارى سيصل عدد الوحدات التى دخلها الغاز الطبيعى إلى  12 مليونا و500 ألف وحدة، لافتا إلى أنه خلال السنوات الثلاث القادمة سيصل الغاز الطبيعى إلى 7 ملايين وحدة، وسيصل إجمالى عدد الوحدات وقتها إلى 19 مليون وحدة جديدة، ليصبح الغاز الطبيعي يغطي 80 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

شركات قطاع الأعمال العامة مجلس النواب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان وزير البترول والطاقة المهندس طارق الملا

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