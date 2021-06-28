استقالة رئيس وزراء السويد

أعلن رئيس وزراء السويد، ستيفان لوفين، اليوم الاثنين، استقالته من منصبه، بعد حجب البرلمان الثقة عنه، الأسبوع الماضي.

وحسب قناة "يورو نيوز"، قال لوفين إنه سلم إخطار بالاستقالة، وهذا يضع رئيس البرلمان في مهمة إيجاد رئيس وزراء جديد.

وخسر ستيفان لوفين، الاثنين الماضي، تصويتًا بعد حجب البرلمان الثقة عنه، مما جعله أول رئيس للحكومة السويدية يفقد هذا الاقتراح.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، تعد هذه سابقة في تاريخ السويد السياسي، حيث أيدت أغلبية مطلقة من 181 نائباً حجب الثقة عن رئيس الحكومة ستيفان لوفين، الذي يحكم منذ عام 2014.

رئيس وزراء السويد يفقد الأغلبية

وذكر راديو السويد، أن الخطوة جاءت بعد أن سحب حزب اليسار دعمه لرئيس الوزراء بسبب رفض حكومته تعديل قواعد ضبط الإيجارات، الأمر الذي حرم لوفين من الأغلبية البرلمانية اللازمة لتجنب الاستقالة.

وكان لوفين، ينتظر النتيجة على أحر من الجمر، فقال، إنه يرغب في انتظار نتيجة التصويت ثم "التفكير فيما هو الأفضل للسويد".