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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احتفال وطنى بحزب الوفد فى ذكرى ثورة 30 يونيو.. اليوم

حزب الوفد
حزب الوفد

يقيم حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الوفد، احتفالاً وطنياً اليوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو الحالى، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، ودعا حزب الوفد القوى السياسية والحزبية للمشاركة فى هذا الاحتفال المهم الذى يعقد بمقر الوفد الرئيسى فى 1 شارع بولس حنا بالدقى. 

 ذكرى ثورة 30 يونيو

كما يشارك فى هذا الاحتفال قيادات وأعضاء الهيئة العليا للحزب. وتقوم وسائل الإعلام المختلفة بتغطية هذا الاحتفال الوطنى، بمناسبة هذه الذكرى الغالية على نفوس المصريين، والتى أذهلت العالم أجمع. 

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، إن الدولة حققت الكثير من الإنجازات على أرض الواقع فى كافة المجالات، وحققت الريادة للدولة المصرية عربياً وإقليمياً وإفريقياً. 

وأضاف أبو شقة أن هذه الثورة وضعت المشروع الوطنى الذى يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحقيق الدولة العصرية الديمقراطية الحديثة.

حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد ذكرى ثورة 30 يونيو الرئيس عبد الفتاح السيسي

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