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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل "منتصر أحمد عبدالباقي"

محافظ أسيوط يقدم
محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لاسرة شهيد القوات المسلحة

 

قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واجب العزاء في الشهيد البطل المجند "منتصر أحمد عبدالباقي" أحد رجال الجيش المصري والمقيم بقرية الكودية التابعة لمركز ديروط والذي استشهد في إحدى العمليات العسكرية بشمال سيناء معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم لأسر الشهيد مقدماً خالص التعازى لهم داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر الجميل.

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رافقه خلالها العقيد محمد اسماعيل المستشار العسكرى للمحافظة ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وعيون ابراهيم نائب رئيس المركز ومصطفى أبوغدير مستشار محافظ أسيوط للجمعيات الأهلية.


كما وجه محافظ أسيوط رئيس المركز بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة لأسرة الشهيد قائلا: إن شهيد اليوم قد ضرب نموذجًا ومثالًا في التضحية والدفاع عن الوطن من أجل تحقيق الأمن والاستقرار للشعب المصرى ولمصرنا الغالية معلنًا دعمه الكامل لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن مشيدًا بدور رجال القوات المسلحة والشرطة في حفظ أمن واستقرار الوطن داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر الجميل وأن يحفظ مصر جيشاً وشعباً وقيادة من كل سوء.

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محافظ أسيوط اللواء عصام سعد الشهيد مركز ديروط شمال سيناء قرية الكودية

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