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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لذيذ وسهل .. طريقة عمل حلو الخوخ بالآيس كريم والبسكويت والشوكولاتة

صدى البلد

اذا كنتي تحاولين تقديم كل ماهو جديد لأسرتك او ضيوفك يمكن ان تستغلي موسم الفاكهة لعمل أصناف جديدة ومختلفة ، نقدم لكي اليوم الخوخ بالآيس كريم للشيف سالي فؤاد

1- حلو الخوخ بالآيس كريم 

مقادير حلو الخوخ بالايس كريم


3 ثمرة خوخ كبير  

معلقة كبيرة زبدة  

2 معلقة كبيرة عسل ابيض

 نصف كوب ماء 

معلقة نشا

 2 كوب ايس كريم فانيليا

 10 شريحة لوز محمر 


طريقة تحضير حلو الخوخ بالآيس كريم


* ضعى الزبده فى الطاسه على النار وضيفى لها العسل ثم انصاف الخوخ وقلبيه

* ضعى النشا فى الماء وذوبيه ثم ضيفيه الى الخوخ على النار وقلبى لمده 5 دقائق

* ثم ضعى الخوخ فى كأس التقديم وعليه ايس كريم فانيليا ثم صوص الخوخ ويقدم

 

كما يمكن تقديم وصفات اخري من حلو الخوخ بطرق مختلفة ونقدم لكي طريقة عمل حلو  الخوخ بالبسكويت 

 2- حلو الخوخ بالبسكويت 

 

مقادير حلو الخوخ بالبسكوت


خوخ كمبوت 

جنزبيل بودرة 

زعتر فريش

سكر 

ملح فلفل أسود 

لبن جوز هند 

دقيق زبدة 


طريقة عمل حلو الخوخ بالبسكوت


* اخلطي الكمبوت مع الزعتر و السكر و الملح وفلفل وجنزبيل البودرة و يترك فى الخليط لمدة 30دقيقة على الاقل

* افركي السكر مع الدقيق و الزبدة ثم يرفع الخليط على صاج الفرن و يخبز لمدة 15 الى 20 دقيقة

* ارفعى خليط الكمبوت مع لبن جوز الهند و يترك حتى يتجانس فى الصوص تماما

* يقدم الكمبوت بالصوص مع البسكوت المقرمش بالهنا
 

 

3- حلوى الخوخ والشوكولاتة البيضاء

 

مقادير حلوى الخوخ والشوكولاتة البيضاء


شتروسيل اللوز

100 جرام سكر 

100 جرام دقيق اللوز

 100 جرام دقيق

 3 جرام ملح 

موس الشوكولاتة البيضاء

125 جرام كريمة 

2 ملعقة صغيرة فانيليا

 250 جرام شوكولاتة بيضاء 

2 ملعقة صغيرة جيلاتين

 200 جرام كريمة مخفوقة 

جيلي الخوخ

200 جرام عصير خوخ

 1 ملعقة كبيرة جيلاتين

 كريمة الخوخ

400 جرام بيوريه خوخ

 50 جرام سكر 

2 ملعقة كبيرة جيلاتين

 110 جرام كريمة مخفوقة 


طريقة تحضير حلوى الخوخ والشوكولاتة البيضاء


شتروسيل اللوز

* في صينية خبز تخلط جميع المكونات الجافة

* توزع الزبدة على المكونات بالكامل

* توضع في الفرن إلى أن يصل إلى اللون الذهبي، مع التقليب من حين لآخر

موس الشوكولاته البيضاء

* يمزج الجيلاتين بقليل من الماء، ويترك جانبا

* يمزج السكر وصفار البيض، ويترك جانبا

* يسخن الحليب والكريمة حتى يصل إلى الغليان

* يضاف نصف مقدار الكريمة على مزيج البيض، ثم يضاف المزيج إلى كمية الكريمة المتبقية، وتوضع مرة أخرى على النار، مع الاستمرار في التقليب إلى ان يصل لدرجة حرارة 180

* تضاف الشوكولاته إلى أن تذوب

* يترك ليهدأ القوام، ثم تضاف الكريمة

* توضع في قالب بالثلاجة حتى يتماسك القوام

جيلي الخوخ

* يمزج الجيلاتين بقليل من الماء، ويترك جانبا

* في كاسرول يسخن العصير حتى يصل إلى الغليان، ثم يضاف الجيلاتين

* يترك ليهدأ القوام، ثم توضع في قالب بالثلاجة حتى يتماسك القوام

كريمة الخوخ

* يمزج الجيلاتين بقليل من الماء، ويترك جانبا

* يضاف السكر مع بيوريه الخوخ على النار حتى يذوب السكر، ثم يضاف الجيلاتين

* يترك ليهدأ ثم تضاف الكريمة المخفوقة

* توضع في قالب بالثلاجة حتى يتماسك القوام

للتقديم

* ترص طبقة الشوكولاتة، ثم طبقة الكريمة، ثم طبقة الجيلي، ويزين بالشتروسيل ويقدم

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