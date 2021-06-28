لذيذ وسهل .. طريقة عمل حلو الخوخ بالآيس كريم والبسكويت والشوكولاتة
اذا كنتي تحاولين تقديم كل ماهو جديد لأسرتك او ضيوفك يمكن ان تستغلي موسم الفاكهة لعمل أصناف جديدة ومختلفة ، نقدم لكي اليوم الخوخ بالآيس كريم للشيف سالي فؤاد
1- حلو الخوخ بالآيس كريم
مقادير حلو الخوخ بالايس كريم
3 ثمرة خوخ كبير
معلقة كبيرة زبدة
2 معلقة كبيرة عسل ابيض
نصف كوب ماء
معلقة نشا
2 كوب ايس كريم فانيليا
10 شريحة لوز محمر
طريقة تحضير حلو الخوخ بالآيس كريم
* ضعى الزبده فى الطاسه على النار وضيفى لها العسل ثم انصاف الخوخ وقلبيه
* ضعى النشا فى الماء وذوبيه ثم ضيفيه الى الخوخ على النار وقلبى لمده 5 دقائق
* ثم ضعى الخوخ فى كأس التقديم وعليه ايس كريم فانيليا ثم صوص الخوخ ويقدم
كما يمكن تقديم وصفات اخري من حلو الخوخ بطرق مختلفة ونقدم لكي طريقة عمل حلو الخوخ بالبسكويت
2- حلو الخوخ بالبسكويت
مقادير حلو الخوخ بالبسكوت
خوخ كمبوت
جنزبيل بودرة
زعتر فريش
سكر
ملح فلفل أسود
لبن جوز هند
دقيق زبدة
طريقة عمل حلو الخوخ بالبسكوت
* اخلطي الكمبوت مع الزعتر و السكر و الملح وفلفل وجنزبيل البودرة و يترك فى الخليط لمدة 30دقيقة على الاقل
* افركي السكر مع الدقيق و الزبدة ثم يرفع الخليط على صاج الفرن و يخبز لمدة 15 الى 20 دقيقة
* ارفعى خليط الكمبوت مع لبن جوز الهند و يترك حتى يتجانس فى الصوص تماما
* يقدم الكمبوت بالصوص مع البسكوت المقرمش بالهنا
3- حلوى الخوخ والشوكولاتة البيضاء
مقادير حلوى الخوخ والشوكولاتة البيضاء
شتروسيل اللوز
100 جرام سكر
100 جرام دقيق اللوز
100 جرام دقيق
3 جرام ملح
موس الشوكولاتة البيضاء
125 جرام كريمة
2 ملعقة صغيرة فانيليا
250 جرام شوكولاتة بيضاء
2 ملعقة صغيرة جيلاتين
200 جرام كريمة مخفوقة
جيلي الخوخ
200 جرام عصير خوخ
1 ملعقة كبيرة جيلاتين
كريمة الخوخ
400 جرام بيوريه خوخ
50 جرام سكر
2 ملعقة كبيرة جيلاتين
110 جرام كريمة مخفوقة
طريقة تحضير حلوى الخوخ والشوكولاتة البيضاء
شتروسيل اللوز
* في صينية خبز تخلط جميع المكونات الجافة
* توزع الزبدة على المكونات بالكامل
* توضع في الفرن إلى أن يصل إلى اللون الذهبي، مع التقليب من حين لآخر
موس الشوكولاته البيضاء
* يمزج الجيلاتين بقليل من الماء، ويترك جانبا
* يمزج السكر وصفار البيض، ويترك جانبا
* يسخن الحليب والكريمة حتى يصل إلى الغليان
* يضاف نصف مقدار الكريمة على مزيج البيض، ثم يضاف المزيج إلى كمية الكريمة المتبقية، وتوضع مرة أخرى على النار، مع الاستمرار في التقليب إلى ان يصل لدرجة حرارة 180
* تضاف الشوكولاته إلى أن تذوب
* يترك ليهدأ القوام، ثم تضاف الكريمة
* توضع في قالب بالثلاجة حتى يتماسك القوام
جيلي الخوخ
* يمزج الجيلاتين بقليل من الماء، ويترك جانبا
* في كاسرول يسخن العصير حتى يصل إلى الغليان، ثم يضاف الجيلاتين
* يترك ليهدأ القوام، ثم توضع في قالب بالثلاجة حتى يتماسك القوام
كريمة الخوخ
* يمزج الجيلاتين بقليل من الماء، ويترك جانبا
* يضاف السكر مع بيوريه الخوخ على النار حتى يذوب السكر، ثم يضاف الجيلاتين
* يترك ليهدأ ثم تضاف الكريمة المخفوقة
* توضع في قالب بالثلاجة حتى يتماسك القوام
للتقديم
* ترص طبقة الشوكولاتة، ثم طبقة الكريمة، ثم طبقة الجيلي، ويزين بالشتروسيل ويقدم