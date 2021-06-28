لذيذ وسهل .. طريقة عمل حلو الخوخ بالآيس كريم والبسكويت والشوكولاتة

اذا كنتي تحاولين تقديم كل ماهو جديد لأسرتك او ضيوفك يمكن ان تستغلي موسم الفاكهة لعمل أصناف جديدة ومختلفة ، نقدم لكي اليوم الخوخ بالآيس كريم للشيف سالي فؤاد

1- حلو الخوخ بالآيس كريم

مقادير حلو الخوخ بالايس كريم



3 ثمرة خوخ كبير

معلقة كبيرة زبدة

2 معلقة كبيرة عسل ابيض

نصف كوب ماء

معلقة نشا

2 كوب ايس كريم فانيليا

10 شريحة لوز محمر



طريقة تحضير حلو الخوخ بالآيس كريم



* ضعى الزبده فى الطاسه على النار وضيفى لها العسل ثم انصاف الخوخ وقلبيه

* ضعى النشا فى الماء وذوبيه ثم ضيفيه الى الخوخ على النار وقلبى لمده 5 دقائق

* ثم ضعى الخوخ فى كأس التقديم وعليه ايس كريم فانيليا ثم صوص الخوخ ويقدم

كما يمكن تقديم وصفات اخري من حلو الخوخ بطرق مختلفة ونقدم لكي طريقة عمل حلو الخوخ بالبسكويت

2- حلو الخوخ بالبسكويت

مقادير حلو الخوخ بالبسكوت



خوخ كمبوت

جنزبيل بودرة

زعتر فريش

سكر

ملح فلفل أسود

لبن جوز هند

دقيق زبدة



طريقة عمل حلو الخوخ بالبسكوت



* اخلطي الكمبوت مع الزعتر و السكر و الملح وفلفل وجنزبيل البودرة و يترك فى الخليط لمدة 30دقيقة على الاقل

* افركي السكر مع الدقيق و الزبدة ثم يرفع الخليط على صاج الفرن و يخبز لمدة 15 الى 20 دقيقة

* ارفعى خليط الكمبوت مع لبن جوز الهند و يترك حتى يتجانس فى الصوص تماما

* يقدم الكمبوت بالصوص مع البسكوت المقرمش بالهنا



3- حلوى الخوخ والشوكولاتة البيضاء

مقادير حلوى الخوخ والشوكولاتة البيضاء



شتروسيل اللوز

100 جرام سكر

100 جرام دقيق اللوز

100 جرام دقيق

3 جرام ملح

موس الشوكولاتة البيضاء

125 جرام كريمة

2 ملعقة صغيرة فانيليا

250 جرام شوكولاتة بيضاء

2 ملعقة صغيرة جيلاتين

200 جرام كريمة مخفوقة

جيلي الخوخ

200 جرام عصير خوخ

1 ملعقة كبيرة جيلاتين

كريمة الخوخ

400 جرام بيوريه خوخ

50 جرام سكر

2 ملعقة كبيرة جيلاتين

110 جرام كريمة مخفوقة



طريقة تحضير حلوى الخوخ والشوكولاتة البيضاء



شتروسيل اللوز

* في صينية خبز تخلط جميع المكونات الجافة

* توزع الزبدة على المكونات بالكامل

* توضع في الفرن إلى أن يصل إلى اللون الذهبي، مع التقليب من حين لآخر

موس الشوكولاته البيضاء

* يمزج الجيلاتين بقليل من الماء، ويترك جانبا

* يمزج السكر وصفار البيض، ويترك جانبا

* يسخن الحليب والكريمة حتى يصل إلى الغليان

* يضاف نصف مقدار الكريمة على مزيج البيض، ثم يضاف المزيج إلى كمية الكريمة المتبقية، وتوضع مرة أخرى على النار، مع الاستمرار في التقليب إلى ان يصل لدرجة حرارة 180

* تضاف الشوكولاته إلى أن تذوب

* يترك ليهدأ القوام، ثم تضاف الكريمة

* توضع في قالب بالثلاجة حتى يتماسك القوام

جيلي الخوخ

* يمزج الجيلاتين بقليل من الماء، ويترك جانبا

* في كاسرول يسخن العصير حتى يصل إلى الغليان، ثم يضاف الجيلاتين

* يترك ليهدأ القوام، ثم توضع في قالب بالثلاجة حتى يتماسك القوام

كريمة الخوخ

* يمزج الجيلاتين بقليل من الماء، ويترك جانبا

* يضاف السكر مع بيوريه الخوخ على النار حتى يذوب السكر، ثم يضاف الجيلاتين

* يترك ليهدأ ثم تضاف الكريمة المخفوقة

* توضع في قالب بالثلاجة حتى يتماسك القوام

للتقديم

* ترص طبقة الشوكولاتة، ثم طبقة الكريمة، ثم طبقة الجيلي، ويزين بالشتروسيل ويقدم