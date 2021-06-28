الكهرباء تطبق 3 قرارات مهمة أول يوليو

تطبق وزاراة الكهرباء والطاقة المتجددة عددا من القرارات الهامة خلال يومين مع بداية يوليو ، ومن أهم تلك القرارت ..

زيادة أسعار الكهرباء

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخميس المقبل تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء حسب خطة قطاع الكهرباء لهيكلة الأ سعار والتي أعلن عنها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وتستمر حتى عام 2025.

وتطبق الزيادة الجديدة على العدادات مسبوقة الدفع فى الأول من يوليو، أما العدادات التقليدية التى تعمل بنظام الفواتير سيتم حساب الاستهلاك بالأسعار الجديدة مع فاتورة كهرباء شهر أغسطس التى تمثل استهلاك شهر يوليو المقبل.



فيما يلي أسعار الكهرباء العام المالى الجديد



1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 48 قرشا)



2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 58 قرشا )



3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 77 قرشا )



4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 106قرشًا)



5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 128قرشًا)



6- الشريحة السادسة من صفر الى ألف كليو وات ( 128 قرشا)



7- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا )

كما تم تثبيت سعر الكهرباء في المحال والأغراض التجارية خلال هذا العام

4- تثبيت أسعار شرائح الاستهلاكات الصناعية، ولن تخضع للزيادة الجديدة في الكهرباء.

التقديم على العدادات الكودية

في خلال يومين تنتهى المهلة المخصصة لتلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة والعشوائية عبر المنصة الإلكترونية الموحدة التي أطلقتها وزارة الكهرباء ضمن خدمات الكهرباء المميكنة فى أول يوليو من العام الماضى .

وتلقت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء حوالى مليون ونصف طلب لتركيب عداد كودي حتي الان.

يذكر أن الهدف من تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمبانى المخالفة هو تقليل حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي، لأن المحاسبة بنظام الممارسة غير دقيق ولا يعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن، لذلك يعد من أهداف تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع هو ضمان حصول الدولة على قيمة الاستهلاك الفعلى .

تفعيل إلغاء الممارسة وتطبيق قانون سرقة التيار

بعد الانتهاء من مهلة التقديم على العدادات الكودية للمبانى المخالفة والعشوائيات ، ستفعل وزارة الكهرباء إلغاء نظام الممارسة لأى مواطن لم يقم بالتقدم بطلب تركيب العداد الكودى ومن لم يقم بالتقدم بطلب التصالح فى مخالفات البناء، كما سيتم تطبيق عقوبات سرقات التيار الكهربائى وفقا لقانون الكهرباء وهى ..

الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.



وفي حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه و لا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، و تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.



وطريقة حساب الاستهلاك لسارقي التيارالكهربائي وسرقة غرفة كهرباء تكون كالتالي:

1- غرامة سرقة التيار الكهربائي للشخص "يتم حساب ضعف متوسط الاستهلاك الشهري وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهر".

2- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".