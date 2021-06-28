بالأسماء .. تغييرات بالجملة فى تشكيل المقاصة أمام الزمالك اليوم

استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة بقيادة محمد عظيمة على إجراء مجموعة من التغييرات فى تشكيل الفريق خلال مواجهة الزمالك المقرر إقامتها اليوم الإثنين فى إطار لقاءات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز .



وينوى محمد عظمية إجراء عدد من التغييرات فى تشكيل المقاصة عما كان يلعب به الفريق أمام الزمالك فى المباراة التى أقيمت بينهما الثلاثاء الماضى فى دور الـ 8 من مسابقة كأس مصر والتى خسرها الفريق الفيومى بهدفين دون رد .



ويأتى على رأس هؤلاء اللاعبين الذين تم الاستقرار على الدفع به فى تشكيل المقاصة الأساسي خلال مواجهة الزمالك المقبلة هو عماد فتحى الجناح الهجومى على حساب أحمد عادل ميسي وذلك بعد ظهوره بشكل مميز فور نزوله بديلا فى المباراة الماضية .



وكذلك الأمر بالنسبة لـ باولن فوافي على حساب محمد مخلوف ، ونجح فوافي فى خطف كل الأنظار إليه خلال تدريباته فريقه فى الوقت الحالى واقترب بقوة من العودة للتشكيل الأساسي وأيضا تصاعدت فرص شيملس بيكلى فى التواجد بالتشكيل الأساسى لمباراة اليوم .



وتصاعدت فرص فارس طارق فى قيادة الجبهة اليمنى للمقاصة على حساب عاصم سعيد خلال مواجهة الزمالك المقبلة مع تواجد الثلاثي أحمد مودى وأحمد صبيحة ومحمد الدسوقي بجانبه فى خط الدفاع .



وكان عظيمة المدير الفنى للمقاصة غلق ملف توديع مسابقة كأس مصر بشكل تام ونهائى، خاصة أن الفريق لديه مباراة صعبة للغاية أمام الزمالك أيضا اليوم وأكد المدير الفنى ثقته فى قدرات لاعبيه على رد الاعتبار فى المباراة المقبلة وتحقيق نتيجة إيجابية.



