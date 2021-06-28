مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بعد إجراء مداولة على المادة الخامسة والمقدم من النائب إيهاب الطماوي.

وجاء التعديل المقدم من النائب ووافق عليه المجلس، هو تحديد مدة تولي الشخصيات العامة في مجلس أمناء الصندوق بواقع 4 سنوات قابلة للتجديد فترة مماثلة.

وأصبح نص المادة الخامسة على النحو التالي:

يشكل مجلس الأمناء برئاســة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

- محافظ البنك المركزي المصري (وينوب عن الرئيس حال غيابه).

- وزير الصحة والسكان.

- وزير المالية.

- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

- وزير التضامن الاجتماعي.

- ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.