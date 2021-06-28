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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

باستثناء بني سليمان ومطحن الواسطى.. محافظ بني سويف يغلق شون تخزين الأقماح

صدى البلد

صرح الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأنه قد تقرر إغلاق كافة مواقع استلام وتوريد الأقماح المحلية"باستثناء شونة مطحن الواسطى وشونة بني سليمان الشرقية مركز بني سويف"،وذلك بداية من صباح الخميس"1 يوليو 2021،على أن يتم إغلاق المواقع الــ6 التي سبق وأن تقرر استمرار أعمال التوريد بها ،وذلك في ضوء ما قررته وزارة التموين والتجارة الداخلية،مشيراً إلى أنه قد تم مراعاة السعات التخزينية المتبقية والبعد المكاني للمساحات المنزرعة عند تحديد تلك المواقع بالتنسيق بين غرفة عمليات وزارة التموين واللجنة المشكلة بالمحافظة،مع استمرار أعمال التوريد بالموقعين بنفس الضوابط والمعايير والمواعيد المقررة من 8 صباحا وحتى 6 مساء

 

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي لقسم صيانة الحبوب بمديرية التموين،حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة  لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مديرعام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب،مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة ،وهيئة سلامة الغذاء،والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد،والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

 

وأضاف محافظ بني سويف إجمالي الكميات الموردة"منذ بداية الموسم في الــ 15 من أبريل الماضى وحتى صباح اليوم " قد وصل إلى   236 ألفا و744 طن قمح،بزيادة تقدر بنحو 37 ألف طن عن  الكميات المستهدف توريدها هذا الموسم،لافتاً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.

 

وكانت وزارة التموين قد قررت"منتصف يونية الجاري"تحديد6 مواقع بدائرة المحافظة لاستلام وتوريد الأقماح المحلية (صومعة كوم أبوراضى ،شونة سمسطا البنك،شونة اهناسيا البنك،شونة مطحن الواسطى،مركز تجميع سمسطا العالمية،شونة بني سليمان الشرقية )لاستمرار العمل  بها حتى 15 يوليو القادم أو لحين امتلاء سعتها التخزينية،وذلك قبل إصدار وزارة التموين التوجيه الوزاري  رقم 20 لسنة 2021 ،بإغلاق 4 مواقع منها بنهاية الشهر الجاري والإبقاء على موقعين فقط"بني سليمان ومطحن الواسطى" لاستمرار العمل بهما خاصة مع قرب  انتهاء موسم التوريد وتوريد كميات أعلى من المستهدف وضعف الكميات الموردة،مع التأكيد على سحب واستخدام الأقماح المحلية للموسم الحالي للطحن من المواقع التخزينية المحددة من لجنة برامج القمح التمويني وطبقاً لنسب الخلط المقررة وتحت إشراف اللجان المختصة طبقاً للضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم 20/21

 

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألفا و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2مليون 221 ألفا و488 أردباً بما يعادل( 333 ألفا و556 طناً)،فيما يبلغ  إجمالي السعات التخزينية أكثر من  230ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية،بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم،وذلك بجانب  أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.

بني سليمان مطحن الواسطى محافظ بني سويف شون تخزين الأقماح الدكتورمحمد هاني غنيم وزارة التموين والتجارة الداخلية الاقماح المحلية

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