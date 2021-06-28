معاون وزيرة الصحة يكشف الإنجازات والطفرة في ملف إنشاء وتطوير المستشفيات

بالدليل ..

قال الدكتور جلال الشيشيني، معاون وزيرة الصحة للصحة العامة والسياسات الصحية: إن صحة المواطن تعد دليلا على الإنجازات والطفرة فى ملف وإنشاء وتطوير المستشفيات، مشيرا إلى أنه مع تغيير استراتيجية وزارة الصحة فى السنوات الأخيرة بدأ مبدأ الكشف المبكر.



وأضاف "الشيشيني" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بدأ يكون للمواطن وعى بضرورة الكشف المبكر للابتعاد عن الأمراض الخطيرة، بحيث يتم القدرة على السيطرة على تلك المضاعفات عند اكتشافها مبكرا.



وتابع معاون وزيرة الصحة للصحة العامة والسياسات الصحية، أن المنظومة الطبية فى مصر جميعها فى حالة تطوير، لافتا إلى أنه يتم تطوير حاليا جزء كبير من المستشفيات والمراكز الطبية، بالتوازى مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ومبادرة حياة كريمة وتطوير أكثر من 100 مركز طبي أو وحدة صحية ومشروع المستشفيات النموذجية.



وأكد معاون وزيرة الصحة للصحة العامة والسياسات الصحية، أن هناك تطوير للقوى البشرية، حيث انه حاليا يوجد بوزارة الصحة تعديل نظام التكليف الذى يجعل الطبيب بعد التخرج ينضم مباشرة إلى برنامج الزمالة المصرية وإفاد بعض الأطباء للدراسة فى البحث العلمى بالخارج.

وفى نفس السياق، قالت الدكتورة نهي عاصم مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث ، إن كمية المواد الخام التي وصلت الينا لتصنيع اللقاحات تكفي لتصنيع 10 ملايين جرعة ، مؤكدا أننا سنعلن خلال الشهر القادم عن إنتاج أول لقاح في مصر سيتم تصنيعه في مصنع مصري .



وأضافت نهي عاصم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي أم سي " ، المذاع علي قناة " دى ام سى " ،أن اللقاح الذى سيتم الإعلان عنه سيمر بالعديد من التجارب من قبل هيئة الدواء المصرية وسيتم وضع اللقاح تحت الاختبار بعد تصنيعه لمدة 14 يوما .

وأوضحت عاصم ، أن وتيرة تصنيع اللقاحات في مصر تسير بسرعة جدا وهذا يساعدنا بعد ذلك علي اخذ أي إجراءات استباقية مع الجهات المختلفة ، مؤكدة أن مصر ستصبح مركزا إقليميا قويا جدا لإنتاج اللقاحات المختلفة وتوزيعها علي البلدان المجاورة .

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قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، إن مصر ستصبح في مصاف الدول الرائدة في مجال تصنيع اللقاحات، مؤكدة انها تلقت إشادة منظمة الصحة العالمية بجاهزية خطوط الإنتاج بالمصانع وفقاً للمعايير الدولية.

وأضافت عاصم ، أن الإجراءات الصحية التي سيتم اتباعها للسماح بدخول الجهات الدولية إلى معرض الكتاب، ستكون بالتنسيق مع وزارة الثقافة، والتي تضمنت السماح لمن لديه إثبات تلقي اللقاح عن طريق الـ QR كود بدخول المعرض.



وتابعت مستشارة وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، أن معدل الوباء في مصر انخفض بشكل ملحوظ.

وأشارت إلى أن عدد الجرعات التي تلقاها المواطنون وصلت إلى 4 ملايين جرعة وفي انتظار المزيد خلال الفترة القادمة.

عرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، والموقف الوبائي على مستوى المحافظات، ومعدل التغيير في أعداد الإصابات الاسبوعى، مشيرة إلى أنه يشهد انخفاضاً خلال الفترة الحالية.

واستعرضت الدكتورة هالة زايد الإجراءات الصحية التي سيتم إتباعها للسماح بدخول الجهات الدولية إلى معرض الكتاب، بالتنسيق مع وزارة الثقافة، والتي تضمنت السماح لمن لديه إثبات تلقي اللقاح عن طريق الـ QR كود بدخول المعرض، فضلاً عن تقديم تخفيضات لطالبي إجراء تحليل PCR.



واستعرضت وزيرة الصحة موقف تقديم اللقاحات للمواطنين والطواقم الطبية، منوهة في هذا الشأن إلى بلوغ عدد مراكز تلقي اللقاح 429 مركزاً، بالإضافة إلى إعداد مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال "فاكسيرا" بمدينة 6 أكتوبر لتصبح أكبر مجمع لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وأفريقيا، مزودة بخطوط إنتاج جديدة لتصنيع اللقاحات بتجهيزات بلغت 17 مليون دولار تقريباً، بالإضافة إلى 80 مليون جنيه إنشاءات.

واستعرضت الدكتورة هالة زايد فيديو توضيحياً لإعداد مصانع فاكسيرا، مؤكدة أن مصر بذلك ستصبح في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، وإشادة منظمة الصحة العالمية بجاهزية خطوط الإنتاج بالمصانع وفقاً للمعايير الدولية.

