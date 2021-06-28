قومي المرأة بالشرقية يستخرج 21 ألف بطاقة رقم قومي مجاناً للسيدات

خلال الـ 7 سنوات الماضية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المرأة شريك أساسي وقاسم مشترك مع الرجل في بناء وتنمية المجتمع، وتعمل على خلق بيئة متوازنة لتحقيق التنمية الشاملة بما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن المرأة تمثل الأداة الداعمة والقوة المساندة لتقدم ونهوض البلاد لمساهمتها عبر فترات زمنية بعيدة في العمل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والأدبي.

كما أشاد المحافظ بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة في حملات التوعية للسيدات والفتيات بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتحفيزهن وتشجيعهن على المشاركة الجادة والفاعلة في القضايا التي تمس الوطن لبناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها مؤكداً ان الدولة تسعى لوضع البرامج اللازمة لتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية وتهيئة المناخ المناسب أمام السيدات الجادات لإقامة مشروعات صغيرة توفر لهن حياة كريمة وتساعدهن على الانخراط في الحياة الاقتصادية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة تعدد وتنوع انشطة الفرع في شتى المجالات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والقانونية ومعالجتها للقضايا و الظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة من الجمعيات الأهلية – جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر – المديريات الخدمية و المراكز و المدن – النقابات المهنية – الهيئة العامة لمحو الأمية – المجلس القومي للسكان ، مشيرة إلى أن الفرع استطاع في الفترة من 2014 حتى 2021 أن يحقق تقدماً ملموساً للمرأة لتمكينها سياسياً إيمانا بأهمية دورها في الحياة السياسية وتوسيع دائرة المشاركة لتحقيق الأمن و الاستقرار للمجتمع ، فقد قام الفرع بتنفيذ حملة ( صوتك لمصر بكرة ) وتنظيم 28 ندوة بمختلف قرى ومراكز المحافظة للتوعية بأهمية المشاركة في ( انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب ) بحضور ومشاركة ( 10746 ) سيدة و رجل ، كما تم تنفيذ حملة لطرق الأبواب ب 37 قرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة استهدفت توعية (135610 ) سيدة و رجل للنزول والمشاركة في الاستحقاقات الدستورية لتمكين المرأة من المشاركة وممارسة حقوقها السياسية وذلك بمشاركة الرائدات الريفيات.

وأوضحت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة أن المجلس استطاع أن يمكن المرأة اقتصادياً وذلك من خلال تمويل 8982 مشروع للسيدات بإجمالي 177 مليون 600 ألف جنيه، وتنظيم 59 معرض لمنتجات نوادي المرأة من مشغولات يدوية وإكسسوارات ومنتجات جلدية وتطريز وكروشيه وتريكو وصناعات غذائية بسيطة، وذلك بالتعاون مع مديريات الصحة والشباب والرياضة وجمعية رجال الأعمال.

ولمد مظلة الحماية الاجتماعية للسيدات الأكثر احتياجاً ورعاية المرأة المعيلة، أكدت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة أن الفرع قام باستخراج عدد (21000) بطاقة رقم قومي مجاناً للفتيات والسيدات من خلال مشروع بطاقتك حقوقك، وإلغاء الغرامات للمتأخرات عن استخراجها، كما قام المجلس بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وديوان عام المحافظة والأوقاف لتوزيع 4290 كرتونة سلع مواد غذائية وطن و800 كجم لحوم أضاحي على السيدات الأكثر احتياجا والمتضررات من جائحة كورونا.

ولتوفير رعاية صحية وعلاجية للمرأة الشرقاوية قام فرع المجلس القومي للمرأة بالمشاركة في تنفيذ 18 قافله عن الصحة الإنجابية بالعاشر من رمضان بالتعاون مع مديريتي الصحة والشباب والرياضة والجمعيات الأهلية النشطة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتوقيع الكشف الطبي على السيدات والأطفال مع توفير أدوية مجانية لهم لتحقيق الاستفادة لعدد 16700 مستفيدة.

كما قام الفرع بتنفيذ عدد 107 ندوة توعوية عن المشكلة السكانية وأثرها على الفرد والمجتمع وأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل استهدفت 9100 سيدة ورجل، وكذلك المشاركة في المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية المجانية بخدمات تنظيم الاسرة بحملة (حقك تنظمي) استهدفت 37000 سيدة. ندوة بعنوان كوني بهية بالتعاون مع مستشفى بهية لأورام الثدي لتوعية السيدات بمخاطر سرطان الثدي وأعراضه وكيفية الوقاية منه وأهمية الكشف المبكر.

أوضحت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن مكتب الشكاوى استقبل 239 شكوى وتم حلها باعتبار أن المكتب يمثل أحد آليات المجلس لتعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها وحل المشكلات التي تواجهها.

كما قام الفرع بتنفيذ 18 ندوة عن مخاطر تلوث البيئة استهدفت 1200 شخص و4 ندوات عن مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي استهدفت 350 شخص و7 ندوات عن أسباب ارتفاع نسب الطلاق استهدفت 820 رجل وسيدة بهدف رفع الوعي لديهم والحفاظ على استقرار المجتمع.

وفي مجال مناهضة العنف ضد المرأة أضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية ان الفرع قام بتنفيذ عدد 47 ندوة عن مناهضة ختان الاناث استهدفت 6450 فتاه وسيدة بالإضافة الي تنفيذ 64 ندوة للتوعية بالتغيرات التي تحدث خلال فتره المراهقة ومخاطر زواج القاصرات واهمية فحص المقبلين علي الزواج , حيث استهدفت ما يقارب من 5100 سيدة وفتاه بالإضافة إلى تنفيذ حملات طرق الأبواب ( احميها من الختان) بمختلف قري ومراكز المحافظة حيث تم توعية 605810 سيدة ورجل بعدد 481 قرية بمختلف مراك ومدن المحافظة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية للوصول الي مجتمع مثالي.

وأشارت مقررة الفرع إلي قيام المجلس بفتح 100 فصل بالاشتراك مع مديرية الصحة – مديريه التنمية المحلية – مديريه الشئون الاجتماعية القوى العاملة لتقديم الخدمة لعدد 2000 شخص، وكذلك فتح (43) فصل يقوم بالتدريس فيه متطوعات بنظام التعاقد الحر بإجمالي عدد دارسات (115) دارسة كما يتم عمل اكتتاب فوري أثناء القوافل الطبية للحصول على شهادات محو الأمية وذلك في إطار الدور الذي يقوم به الفرع مشاركةً في تنفيذ خطة محافظة الشرقية لمحو الأمية وتعليم الكبار.