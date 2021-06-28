السيسي يؤكد دعم مصر لجهود التوصل لحل عادل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

الرئيس السيسي

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” فى خبر عاجل عن، تأكيد الرئيس السيسي دعم مصر لكافة جهود التوصل إلى حل عادل ودائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولا لتحقيق سلام شامل.

وفى نفس سياق آخر، قال الكاتب الصحفي ، أحمد ناجي قمحة ، على خلفية رسائل الرئيس السيسي في قمة العروبة الثلاثية ببغداد ، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ " العراق " ، تعد زيارة تاريخية ، والأولى من نوعها منذ 30 عاما.

وأضاف الكاتب الصحفي ، أحمد ناجي قمحة ، أن الزيارة تدشن على أرض الواقع استعادة الدولة العراقية، متابعا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعراق يؤكد أن الدولة العراقية عادت من جديد، والتفاعل مع حكومتها قائم.

وأشار إلى أن الزيارة أكدت قدرة مصر الأمنية في حماية أي مسئول مصري بالخارج، بدء من رأس الدولة ، وحتى أصغر مسئول.

وأوضح أن الزيارة اشعرت المواطن العراقي بـ بدء استعادة ملامح الدولة العراقية ، من خلال اللقاءات المتنوعة للرئيس مع إدارتها.

وووصف النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعراق بأنها تاريخية لأنها تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاما، وهو ما يعكس قوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومة وشعبا ، مشيداً بجميع القضايا التى استعرضها الرئيس السيسى فى كلمته أمام القمة الثلاثية " المصرية - العراقية - الأردنية ".

عربية النواب : زيارة السيسي لبغداد ترسخ لمرحلة جديدة فى العلاقات بين مصر والعراق والأردن

وتوقع " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم أن تكون لهذه الزيارة آثارها الايجابية والكبيرة على دعم العلاقات بين مصر والعراق والأردن فى مختلف المجالات إضافة إلى الترسيخ لمرحلة جديدة ومهمة فى العلاقات بين مصر والعراق والأردن ودعم القمة لجميع القضايا التى تهم الأمة العربية.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تؤكد حرص مصر الدائم لدعم هذه العلاقات وتطويرها نحو أفاق أرحب في إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبيةً للمصالح المشتركة بين الدول الثلاث وجميع الدول العربية خاصة فى ظل الاهتمام الكبير من القمة الثلاثية بطرح ومناقشة العديد من الملفات الهامة والتي تهم الرأي العام وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وأزمة سد النهضة ومكافحة الإرهاب وغيرها من الملفات الهامة.

وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بالقمة الثلاثية بوصفها تجسيدا لقوة العلاقات بين مصر والعراق والأردن، والتي تأتي استكمالا لما تحقق خلال قمتي القاهرة وعمان، مؤكدا أن القمة تدشين لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين القاهرة وبغداد وعمان.

وأكد أهمية القضايا التى تناولها الرئيس السيسي فى كلمته أمام هذه القمة خاصة تأكيده على التزام مصر بالتعاون الثلاثي بين الدول المشاركة الأمر الذي يشكل هدفا مشتركا للجميع ووضعه موضع التنفيذ على أرض الواقع من خلال الشروع في تنفيذ حزمة المشروعات الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها، لاسيما في ظل الظروف الراهنة المرتبطة بتفشي جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية وتداعيات اقتصادية.



