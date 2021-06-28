الإحصاء يكشف أعداد المتعطلين من الفئات العمرية المختلفة ..تفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن معدل البطالة بين الشباب في مصر خلال عام 2020، وذلك وفقا النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحـث الـقوى العاملة عام 2020.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أن أعداد المتعطلين الذين تتراوح أعمارهم بين (15ـ 29 سنة) بلغوا 15.0٪ من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية مقابل 16.7% عام 2019 .

ووفقا للنشرة الاحصائية، بلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 10.7% وبين الشباب الإناث 37.0% من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2020.

وسجل معدل البطالة للفئة العمرية ( 15ـ 19 سنة) مقابل 12.9٪ عام 2019 بنسبة 11.9% من أجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية ، و19.6٪ معدل البطالة للفئة العمـرية ( 20ـ 24 سنة) مقابل 21.8٪ عام 2019 ، و12.5٪ معدل البطالة للفئة العمـرية ( 25ـ 29 سنة) مقابل 14.0٪ عام 2019 .

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء أصد النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحـث الـقوى العاملة عام 2020 والذي أوضح أن معدل البطالة قد بلغ 7,9%وهو نفس المعدل في عام2019 .