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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط صاحب شركة لاتهامه بالنصب على راغبي تملك وحدات سكنية بالقرى الساحلية

ارشيفية
ارشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية وعدد 3 آخرين بتعرضهم لواقعة احتيال من قبل مسئولى شركة للإستثمار والإدارة العقارية بزعم تمليكهم وحدات سكنية بإحدى القرى الساحلية والاستيلاء على أموالهم.

 وأسفرت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا أن وراء ارتكاب الواقعة صاحب شركة للإستثمار والإدارة العقارية - كائنة بدائرة قسم شرطة أول طنطا ، إذ قام المذكور بإنشاء الشركة وقيامه عن طريق مندوبي التسويق بالشركة بإيهام ضحاياه بالمراكز التجارية ومحطات تموين السيارات المختلفة بفوزهم بجوائز عن طريق كوبونات السحب .

 كما تبين أن المتهم يطلب من ضحاياه الحضور إلى مقر الشركة وتسليمهم جوائز رخيصة الثمن ثم يزعم لهم بأن شركته متعاقدة مع بعض القرى السياحية بمدينتى "مرسى مطروح - شرم الشيخ" ويمكنهم التعاقد لشراء حصص ملكية فى تلك القرى ينتفع بها بنظام الملكية الجزئية "على خلاف الحقيقة" وتمكن من خلال ذلك من الإيقاع بالعديد من الضحايا ومن بينهم الشاكين ، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها (70 ألف جنيه) وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

 عقب تقنيين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه و بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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وزارة الداخلية مباحث الأموال العامة شركة للإستثمار والإدارة العقارية القرى السياحية مديرية امن الغربية

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