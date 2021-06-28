حكايات يورو 2020.. كيف أحرج حارس بلجيكا رونالدو وهكذا رد نجم البرتغال

ودع المنتخب البرتغالي، حامل اللقب، بطولة يورو 2020 من الدور ثمن النهائي بعد خسارته على يد بلجيكا بهدف دون رد، أمس، الأحد، في المباراة التي أقيمت بمدينة إشبيلية الإسبانية.



وأحرز ثورجان هازارد، هدف بلجيكا الوحيد، ليقود منتخب بلاده للتأهل إلى دور ربع النهائي، من البطولة القارية.



وستواجه بلجيكا، المنتخب الإيطالي في ربع النهائي، في المباراة التي سيحتضها ملعب أليانز أرينا في ميونخ يوم 2 يوليو المقبل.

لكن اللقاء كان مناسبة لتألق تيبو كورتوا حارس مرمى بلجيكا، أمام كريستيانو رونالدو قائد البرتغال، وقام بمراوغة رونالدو بطريقة رائعة، باتت حديث السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة.

وراوغ كورتوا رونالدو في لقطة مثيرة، قبل أن يبدأ حارس بلجيكا بالهجمة التي أسفرت عن تسجيل زميله ثورجان هازارد هدف إقصاء البرتغال.

وكشفت شبكة "ESPN"، الكلمات التي رد بها كريستيانو رونالدو على تيبو كورتوا عقب نهاية المباراة، حيث قال رونالدو لكورتوا، إنه كان محظوظ للغاية، في المباراة.

والتقطت الكاميرات رونالدو وهو يقول لتيبو كورتوا "كنتم محظوظين، صحيح؟، الكرة لم تريد أن تدخل الشباك، حظ موفق يا رجل".