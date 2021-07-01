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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف..فيروس نيباه الأخطر في العالم قادم من الهند

فيروس نيباه
فيروس نيباه

يبدو أن العالم سيواجه جائحة جديدة يطلق عليها فيروس نيباه والتي ظهرت في الهند لأول مرة واكتشفها العلماء وأكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس نيباه هو الأخطر في العالم وذلك لسرعة انتقاله من شخص مصاب لآخر .

انتقال فيروس نيباه بين البشر

يعد  فيروس نيباه الأخطر في العالم  من الفيروسات التي انتشرت حول العالم، وبخاصة وظهر لأول مرة في الهند حيث يمكن أن تنقله الحيوانات إلى البشر، وغالبًا ما يصيب الفيروس حيوانات مثل  الفئران و خفافيش الفاكهة (Pteropodidae)، ولكنها قد تكون دون أعراض. 

اعراض فيروس نيباه

يعانى المصابون بفيروس نيباه في الهند من مشاكل تنفسية حادة ويظهر المرض في البداية على شكل حمى وصداع، بالإضافة إلى السعال والتهاب الحلق وصعوبة التنفس وقد تحدث الوفاة في 40-75٪ من الحالات، و60% من المرضى يدخلون في غيبوبة ذلك يعد فيروس نيباه هو الأخطر في العالم 

أسرع طريقة لانتشار فيروس نيباه 

أما عن أسرع طريقة لانتشار فيروس نيباه في الهند والذي يعد الأخطر في العالم  وفقا لموقع medicinenet عن طريق اللعاب والاتصال الوثيق بشخص مصاب أو سوائل الجسم بما في ذلك قطرات الأنف أو الجهاز التنفسي أو البول أو الدم.

ومن حيث تجنب الإصابة بمرض فيروس نيباه الذي ظهر في الهند  فيمكن للأشخاص تجنب التعرض للخنازير والخفافيش المصابة بمرض فيروس نيباه في المناطق التي يوجد بها فيروس نيباه.


ويمكن أيضًا تجنب الإصابة بمرض فيروس نيباه الذي ظهر في الهند عن طريق عدم شرب عصارة النخيل الخام التي يمكن أن تكون ملوثة بخفاش مصاب أثناء تفشي المرض فيروس نيباه الذي يعد الأخطر في العالم 
 

وبالرغم من ان فيروس نيباه  يعد هو الأخطر في العالم  والذي تم اكتشافه في الهند لأول مره الا ان لا يزال انتشاره محدود في العالم حيث ظهر حتى الان في الهند بينما إصابات فيروس كورونا تجاوزت 104.19 مليون حالة أما الوفيات تجاوزت المليونين و 249 ألف حالة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول فيروس نيباه الأخطر في العالم والذي تم اكتشافه في الهند من خلال الفيديوجراف التالي:

فيروس نيباه الهند الأخطر العالم نيباه

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