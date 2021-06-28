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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التطوير بغرب العاصمة.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المحاور الجديدة غرب العاصمة، وانتهاء الأعمال بمحور سعد زغلول "رصف ورفع كفاءة الإنارة"، إضافة إلى الأعمال الجارية بشارع صبري القاضي، وبمنطقة المدارس، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، موجهاً بسرعة استغلال هناجر غرب مدينة كفر الشيخ، على طريق روينه، المعدة لتسكين الباعة الجائلين بها، وتخصيص هنجر لباعة الأسماك لتلك الباكيات، وإعادة تطويرها لتليق بالباعة والمواطنين، وتطهيرها وتعقيمها.

 

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كما تفقد محافظ كفر الشيخ، المحطة الخرسانية وما يتم بها من أعمال لمد التجمعات السكنية الجديدة بالمستلزمات الخرسانية المستخدمة في أعمال البناء من أعمدة وغيرها، كما تفقد الأعمال الجارية بموقع إقامة 109 عمارة بعدد 10 آلاف و 464 وحدة سكنية، غرب كفر الشيخ، كما تفقد شركات الخلطة الخرسانية التابعة للهيئة الهندسية القائمة بإنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي.


وتواصل الشركة الصينية أعمالها بإشراف ومتابعة الهيئة الهندسية، في إنشاء الخرسانة المجهزة بصورة متميزة لإنشاء التجمعات السكنية وعدم استخدام الخرسانة العادية، فكل عمارة مكونة من 11 طابقاً وأرضي، وبكل دور 8 شقق، مساحة الشقة 90 متر، والمنطقة السكنية على مساحة 180 فدان غرب مدينة كفر الشيخ " جنوب وشرق عمارات الإسكان الاجتماعي الحالي بغرب المدينة.

 

و تستوعب عمارات الإسكان ، 55 ألف نسمة، وتضم العمارات السكنية 218 مصعداً، بكل عمارة مصعدين، وتضم المنطقة السكنية مشروعات خدمية مسجدين، كل مسجد يتسع ل 500 مصلي على مساحة 750 متر ووحدة صحية مكونة من دور أرضي وطابق على مساحة 600 متر، وسوقين بهما 16 محل على مساحة 1700 متر، وملعبين.

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كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أعمال تطوير مدينة كفر الشيخ محافظة كفرالشيخ

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