عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

طلاب جامعة القاهرة.. إعلان نتائج امتحانات الفصل الثانى بكلية الآثار.. عميد آداب القاهرة: علينا الالتزام بالمواصفات الفنية والتعليمية للكتاب الإلكتروني

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

عميد دار علوم يكشف اجواء امتحانات الفصل الدراسى الثانى 

 

عميد آداب القاهرة يعلق على استبدال الكتاب الإلكتروني بالكتاب الورقى 

 

تواصل كليات جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021، والتي تجرى بنظامي الإلكتروني والحضوري طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية، ويؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.


وفى نفس السياق ، أكد الدكتور عبد الراضى رضوان عميد كلية دار علوم جامعة القاهرة ، على أن الامتحانات بالكلية تسير بشكلها الطبيعي دون وجود أى عقبات تواجه الطلاب .

 وأضاف الدكتور عبد الراضى رضوان خلال تصريح لـ صدى البلد ، ان  عدد الطلاب المعتذرين عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021 .

وأشار الدكتور عبد الراضى رضوان ، يوجد عدد من الطلاب قاموا بتقديم طلبات الاعتذار عن الامتحان النهائية ولكن ليس بكثير ، مؤكدا على الاعتذارات ليس لها علاقة بالكورونا . 

كما أكد الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة ، على اعلان بعض النتائج الفرق الدراسية للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020 – 2021 . 

وقال الدكتور أحمد رجب خلال تصريح لصدى البلد ،أنه تم استكمال اعلان جميع نتائج البكالوريوس بكلية الآثار جامعة القاهرة ، جميع الفرق الدراسية جميع البرامج العامة والخاصة العربية والإنجليزية الساعات المعتمدة واللائحة القديمة  للفصل الدراسي الثاني 2021 .


وأضاف الدكتور أحمد رجب ،انه تم اعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى  على الموقع الرسمي لكلية الآثار جامعة القاهرة حيث كانت جميع الامتحانات بنظام البابل شيت ويتم تصحيحها في نفس يوم الامتحان وتم اليوم آخر مراجعة لها و اعتمادها  وإعلانها على الموقع .

txt

رئيس جامعة القاهرة: إنشاء أول وحدة ايكمو متخصصة للحالات الحرجة

txt

والد طالب طب قصر العيني : منتحل صفة نجلي غير مقيد بالمدرسة من 2004

txt

بالتزامن مع قرب افتتاحه .. معلومات عن مسرح "دولت أبيض" بجامعة القاهرة

وعلى الجانب الاخر ، علق الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، على استبدال الكتاب الورقي والكتاب الإلكتروني بداية من العام الدراسى القادم .

 وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، يجب ان نتعامل مع القضية على أنها ليست كتاب وإنما مقررا إلكترونيا يحمل في طياته امرين الامر الاول هو الكتاب الجامعي الالكتروني وعلينا الالتزام بالمواصفات الفنية والتعليمية والالكترونية المتعلقة بكافة الجوانب  التقنية والتربوية المتعارف عليها عالميا والأمر الثاني المحتوى التعليمي الرقمي وهو كل ما يتعلق بالمقرر ويشمل فصول كتب متنوعة ومقالات في دوريات وابحاث في مؤتمرات ومقاطع فيديو وتسجيلات سمعية وغيرها حيث لا تتوقف العملية التعليمية عند حدود كتاب نصي جامعي واحد . 


وأضاف الدكتور شريف شاهين ، إنها ظاهرة عالمية أطلق عليها "الكتاب التجميعي Accumulated Book” وقد تبنته العديد من الجامعات العالمية ودور النشر الشهيرة أمثال ماكجروهيل وبيرسون وغيرها ، موكدا على أنها فرصة ذهبية لجامعة القاهرة في استثمار منصة التعليم الإلكتروني العالمية "بلاكبورد" في اتاحة المسارين وفق ما تقتضيه أهداف المقرر الدراسي وطبيعة وحداته ويتم ذلك وفق تشريعات تضمن الحقوق المالية والمعنوية لكل الأطراف الجامعة والكلية  وأعضاء هيئة التدريس والطلاب . 

بدء ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى ببعض الكليات بعد عملية التصحيح والرصد التى بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، مشيرًا إلى استكمال إعلان جميع نتائج الفرق الدراسية بكلية الآثار (البرامج العامة والخاصة العربية والإنجليزية الساعات المعتمدة واللائحة القديمة) حيث كانت الامتحانات بنظام البابل شيت وتم تصحيحها في نفس يوم الامتحان ومراجعتها واعتمادها وإعلانها على الموقع الإلكتروني للكلية.

 

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الامتحانات تشهد هدوءًا واستقرارًا في جميع الكليات وأنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات سير انتظام الامتحانات في الكليات والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة شاملة لكل الكليات والمعاهد قبل بدء الامتحانات تشتمل على معالم إستراتيجية لادارة الامتحانات، وتشكيل لجنة عليا للمتابعة والتدخل الفوري ومتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب.

 

امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية من شهر يونيو الجاري، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.
 

جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدكتور عبد الراضى رضوان عميد كلية الآثار الدكتور أحمد رجب رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت

ترشيحاتنا

لدعم التعاون في منظومة صناعة الأسمدة.. وزيرا الزراعة والبترول يبحثان التنسيق

الأردن يكشف حقيقة ظهور أسماك القرش فى خليج العقبة

سبب اختيار شعار "في القراءة..حياة" لمعرض الكتاب ..تفاصيل

المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في ذكرى ثورة ٣٠ يونيو

قبول دفعة جديدة بمدارس مياه الشرب والصرف الصحي.. الشروط وطريقة التقديم

أبو الغيط: نرفض تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ بين قوات وجيوش أجنبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس.. الأرصاد: لا يوجد موعد محدد لانكسار الموجة الحارة

طلبت الزواج منه ومهرها رقم صادم ..شيرين عبد الوهاب .. مغرومة أم مخدوعة ؟

سائق نقل يسير عكس الاتجاه أمام أعين وزير النقل.. شاهد ماذا فعل

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

لا تفعلوا هذا الشيء اليوم.. الأرصاد : طقس اليوم شديد الحرارة تصل لـ 44 درجة

مليون دولار سنويًا.. تفاصيل مفاوضات الزمالك مع ماكينة الأهداف الكونغولي

ترك المنزل وسيطر على حساباتها.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب

مجلس النواب يوافق نهائيا علي قانوني الصكوك السيادية وصندوق الوقف الخيري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنتاج أول أتوبيس كهربائى مصرى بسواعد مصرية.. صور

وزارة الإنتاج الحربى تعلن بدء تفعيل عقود تصنيع أول أتوبيس كهربائي مصري

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

فيديو

فيديوجراف.. زواج سري وسرقة أموالها.. شائعات تطارد حسام حبيب وشيرين

السر في اهتزازه .. لسان الأفعى يستخدم في الشم وليس التذوق

استقبال تاريخي .. لماذا يزور الرئيس السيسي العراق في هذا التوقيت.. فيديوجراف

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ