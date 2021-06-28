طلاب جامعة القاهرة.. إعلان نتائج امتحانات الفصل الثانى بكلية الآثار.. عميد آداب القاهرة: علينا الالتزام بالمواصفات الفنية والتعليمية للكتاب الإلكتروني

عميد دار علوم يكشف اجواء امتحانات الفصل الدراسى الثانى

عميد آداب القاهرة يعلق على استبدال الكتاب الإلكتروني بالكتاب الورقى

تواصل كليات جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021، والتي تجرى بنظامي الإلكتروني والحضوري طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية، ويؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.



وفى نفس السياق ، أكد الدكتور عبد الراضى رضوان عميد كلية دار علوم جامعة القاهرة ، على أن الامتحانات بالكلية تسير بشكلها الطبيعي دون وجود أى عقبات تواجه الطلاب .

وأضاف الدكتور عبد الراضى رضوان خلال تصريح لـ صدى البلد ، ان عدد الطلاب المعتذرين عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021 .

وأشار الدكتور عبد الراضى رضوان ، يوجد عدد من الطلاب قاموا بتقديم طلبات الاعتذار عن الامتحان النهائية ولكن ليس بكثير ، مؤكدا على الاعتذارات ليس لها علاقة بالكورونا .

كما أكد الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة ، على اعلان بعض النتائج الفرق الدراسية للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020 – 2021 .

وقال الدكتور أحمد رجب خلال تصريح لصدى البلد ،أنه تم استكمال اعلان جميع نتائج البكالوريوس بكلية الآثار جامعة القاهرة ، جميع الفرق الدراسية جميع البرامج العامة والخاصة العربية والإنجليزية الساعات المعتمدة واللائحة القديمة للفصل الدراسي الثاني 2021 .



وأضاف الدكتور أحمد رجب ،انه تم اعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى على الموقع الرسمي لكلية الآثار جامعة القاهرة حيث كانت جميع الامتحانات بنظام البابل شيت ويتم تصحيحها في نفس يوم الامتحان وتم اليوم آخر مراجعة لها و اعتمادها وإعلانها على الموقع .

وعلى الجانب الاخر ، علق الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، على استبدال الكتاب الورقي والكتاب الإلكتروني بداية من العام الدراسى القادم .

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، يجب ان نتعامل مع القضية على أنها ليست كتاب وإنما مقررا إلكترونيا يحمل في طياته امرين الامر الاول هو الكتاب الجامعي الالكتروني وعلينا الالتزام بالمواصفات الفنية والتعليمية والالكترونية المتعلقة بكافة الجوانب التقنية والتربوية المتعارف عليها عالميا والأمر الثاني المحتوى التعليمي الرقمي وهو كل ما يتعلق بالمقرر ويشمل فصول كتب متنوعة ومقالات في دوريات وابحاث في مؤتمرات ومقاطع فيديو وتسجيلات سمعية وغيرها حيث لا تتوقف العملية التعليمية عند حدود كتاب نصي جامعي واحد .



وأضاف الدكتور شريف شاهين ، إنها ظاهرة عالمية أطلق عليها "الكتاب التجميعي Accumulated Book” وقد تبنته العديد من الجامعات العالمية ودور النشر الشهيرة أمثال ماكجروهيل وبيرسون وغيرها ، موكدا على أنها فرصة ذهبية لجامعة القاهرة في استثمار منصة التعليم الإلكتروني العالمية "بلاكبورد" في اتاحة المسارين وفق ما تقتضيه أهداف المقرر الدراسي وطبيعة وحداته ويتم ذلك وفق تشريعات تضمن الحقوق المالية والمعنوية لكل الأطراف الجامعة والكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب .

بدء ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى ببعض الكليات بعد عملية التصحيح والرصد التى بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، مشيرًا إلى استكمال إعلان جميع نتائج الفرق الدراسية بكلية الآثار (البرامج العامة والخاصة العربية والإنجليزية الساعات المعتمدة واللائحة القديمة) حيث كانت الامتحانات بنظام البابل شيت وتم تصحيحها في نفس يوم الامتحان ومراجعتها واعتمادها وإعلانها على الموقع الإلكتروني للكلية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الامتحانات تشهد هدوءًا واستقرارًا في جميع الكليات وأنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات سير انتظام الامتحانات في الكليات والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة شاملة لكل الكليات والمعاهد قبل بدء الامتحانات تشتمل على معالم إستراتيجية لادارة الامتحانات، وتشكيل لجنة عليا للمتابعة والتدخل الفوري ومتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية من شهر يونيو الجاري، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

