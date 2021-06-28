لو من الجيزة وهتضحي في العيد.. اعرف أماكن 23 مجزرا للذبح مجانا

مع قرب عيد الأضحى من كل عام ، تبدأ محافظات الجمهورية بالإعلان عن جاهزيتها لذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان خلال أيام العيد، وذلك ضمن خطة الدولة لمنع الذبح بالشوارع حفاظا على المظهر العام.

محافظة الجيزة واحدة من أكثر محافظات الجمهورية، التي تعلن كل عام عن فتح عدد كبير من المجازر أمام المواطنين للذبح مجانا خلال أيام العيد.

وفي الجيزة ، أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن فتح مجازر المحافظة بالمجان والبالغ عددها 23 مجزرا أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تحفيزاً لهم على ذبح الأضاحي فى المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة ، على أن يقوم صاحب الذبيحة بإصطحاب الجزار الخاص بها.

أماكن مجازر الذبح مجانا بالجيزة

وتشمل المجازر ، التى قررت المحافظة فتحها بالمجان للمواطنين ، مجزر المنيب بشارع المدبح ومجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق و مجزر منشأة القناطر بشارع السوق و مجزر وردان فى قرية وردان بمنشأة القناطر و مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية و مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم و مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية ومجزر ناهيا بالمريوطية و مجزر البدرشين بمدينة البدرشين و مجزر الحوامدية بمنطقة السوق و مجزرى سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين ومجزرى العياط والمتانيا بالعياط و مجزر الصف بالصف و مجزر أطفيح بشارع السوق و مجزرى القبابات والبرمبل بأطفيح و مجازر الباويطى ومنديشة و الزبو بالواحات البحرية و مجزر دينا " مجزر خاص" بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 72 ومجزر البشاير " مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا .

حظر إقامة شوادر بيع الأضاحي

وفي نفس الإطار أصدر محافظ الجيزة قراراً بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، مشيرا إلى أنه في حالة المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنية من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالإزالة الفورية لأي شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة.

وأهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين بالالتزام بالقرار لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين لتجنب التعرض للمسائلة القانونية وتوقيع الغرامات المالية المقررة عليهم .