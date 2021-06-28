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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ضمن مبادرة حياة كريمة..

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تجديد مدرستي "الشهيد دافيد أصيل" و"يحيى كيلاني"

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مدرسة يحيى كيلاني

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال إنشاء مدرسة الشهيد دافيد أصيل حنا بقرية كومبوها وجناح توسع بمدرسة يحيى كيلاني الثانوية بنات بمدينة ديروط ضمن مشروعات مبادرة تطوير الريف المصري والمبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك في إطار خطة الدولة لدعم القرى وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال دعم وتحسين مستوى المرافق والخدمات الحيوية تنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد وخاصة في قطاع التعليم .

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 رافقه خلال الجولة العقيد محمد اسماعيل المستشار العسكرى للمحافظة ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وعيون إبراهيم نائب رئيس المركز والمهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد.


حيث تفقد محافظ أسيوط أعمال إحلال وتجديد مدرسة الشهيد دافيد أصيل حنا للتعليم الأساسي والتي يجري إنشاؤها بطاقة 22 فصل دراسي بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والتي ينفذها ويشرف عليها هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة بلغت 7 مليون و600 ألف جنيه حيث تمثل المدرسة إضافة متميزة لمنظومة التعليم وتساهم بشكل كبير في استيعاب طلاب التعليم الأساسي في المناطق المحيطة وتابع المحافظ معدلات التنفيذ مشددًا على مراعاة المواصفات الفنية في التنفيذ وفقًا للخطة الزمنية.


كما استكمل المحافظ جولته بمركز ديروط بتفقد أعمال إنشاء جناح توسع بمدرسة يحيى كيلاني الثانوية بنات بمدينة ديروط بتكلفة 4 مليون و500 ألف جنيه وتابع معدلات التنفيذ بها واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على المشروع لمعدلات التنفيذ وأعمال التشطيبات النهائية بالمبنى. 


وأشار المحافظ إلى أن ما شهدته الدولة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومسيرة الإنجازات لكافة المشروعات القومية والخدمية والتنموية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه تعد تحديًا غير مسبوق وخاصة التي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والمشروع القومي لتطوير الريف المصري وكان لقطاع التعليم نصيب كبير من تلك المشروعات حيث تم استلام 16 مدرسة جديدة بعدد 198 فصل بتكلفة 706 مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية بالإضافة إلى 21 مدرسة بإجمالي عدد فصول 335 فصل بتكلفة بلغت 112 مليون جنيه وذلك ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة كما يجري إنشاء 30 مدرسة جديدة أخرى بواقع 282 فصل وبتكلفة تصل إلى 135 مليون جنيه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الأمر الذي يسهم في تطوير الأداء والحد من الكثافات وتقديم أفضل وأحدث الوسائل والطرق التعليمية لأبنائنا الطلاب.

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محافظ أسيوط الشهيد كومبوها مشروعات حياة كريمة الريف المصري الثانوية مبادرة

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