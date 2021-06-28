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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقتل مواطن على يد مجرمين بالزيتون بسبب خصومة ثأرية

المتهمين
المتهمين

كشف رجال مباحث القاهرة ملابسات واقعة مقتل مواطن بطلق نارى على إثر خصومة ثأرية بالزيتون ، حيث تم تحديد وضبط المتهمين ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق.

 تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا من مباحث قسم شرطة الزيتون يفيد بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفى بدائرة القسم .

 على الفور تم توجيه مأمورية بإشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة وبالفحص عُثر على جثة صاحب محل عطارة ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحل البلاغ، ووفاته متأثراً بإصابته بطلق نارى بالرأس .

 وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التي قادها اللواء محمد شرقاوي مدير المباحث الجنائية بالقاهرة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة أسيوط ، كما تم التوصل إلى مكان اختبائه بإحدى الغرف الكائنة بالمرج تم ضبطه ، وبصحبته نجل عمه ، مقيم بمحافظة أسيوط وبحوزة المتهم الأول طبنجة مطموسة الأرقام وعدد من الطلقات النارية والمُستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

 واعترف بإرتكاب الواقعة  نظراً لوجود خصومة ثأرية بين عائلته وعائلة المتوفى بأصل بلدتهما بمحافظة أسيوط وسابقة قيام المتوفى بالتعدى على شقيق الجاني بالضرب محدثاً إصابته التى أدت لوفاته فخطط للإنتقام منه .

 وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثانى لمساعدته فى رصد تحركات المجنى عليه وأبلغه تواجده بالمحل ملكه ، وبتاريخ الواقعة توجه لمحل عمل المجنى عليه وبحوزته السلاح النارى المضبوط ، وحال مشاهدة الأخير له تعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض " مقص معدني" محدثاً إصابته بجرح سطحى فى محاولة منه للهرب ، فقام  المتهم الأول بالتعدى على المجنى عليه باستخدام السلاح النارى محدثاً إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته ولاذ بالفرار.

وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها ، وأقر باقتصار دوره على رصد تحركات المجنى عليه وإرشاد المتهم الأول عن مكان  تواجده ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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مباحث القاهرة خصومة ثأرية مقتل مواطن قسم شرطة الزيتون

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