الدورى المصري .. حلمى طولان يحذر لاعبي إنبي من مخالب ذئاب المقاولون العرب

حذر حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي لاعبيه من مواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها اليوم الإثنين فى إطار لقاءات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز .



ويري حلمى طولان أن مواجهة المقاولون العرب صعبة فى ظل النتائج الجيدة التى يحققها الفريق المنافس فى الجولات الأخيرة له بمسابقة الدوري .



وطالب حلمى طولان لاعبيه ببذل أقصى جهد ممكن خلال مواجهة المقاولون فى ظل السعى إلى الفوز بالمباراة والسير بخطى ثابتة نحو المنافسة على المراكز الأولى بجدول ترتيب المسابقة .



و دخل فريق إنبي معسكرا مغلقا أمس لمواجهة المقاولون العرب ، ويستم غياب صلاح ريكو نجم وسط الفريق عن مواجهة اليوم فى ظل معاناته من الإصابة .



ويأمل حلمى طولان فى الفوز بمباراة المقاولون العرب اليوم من أجل استمرار المنافسة على المراكز المتقدمة بجدول ترتيب الدوري الممتاز ومحاولة الدخول فى المربع الذهبي للمسابقة خلال الفترة المقبلة.



وعلى الجانب الآخر ، استقر الجهاز الفنى لإنبي على الاستغناء على رحيل عمر بسام مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لعدم الحاجة الفنية إليه مع الفريق .



وشهدت الفترة الماضية خروج عمر بسام من حسابات حلمى طولان بشكل تام فى ظل اعتماد المدير الفنى على الثنائى إيبوكا وإبراهيم عادل فى قيادة هجوم الفريق .



وأعطى حلمى طولان إدارة إنبي الضوء الأخضر بشأن رحيل عمر بسام فى الفترة المقبلة لعدم الحاجة إليه ، وكان طولان قرر رحيل عرفة السيد المهاجم فى يناير الماضى وانتقل إلى سموحة .



