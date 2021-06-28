عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدورى المصري .. حلمى طولان يحذر لاعبي إنبي من مخالب ذئاب المقاولون العرب

حلمى طولان مدرب إنبي
حلمى طولان مدرب إنبي

حذر حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي لاعبيه من مواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها اليوم الإثنين فى إطار لقاءات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز .

ويري حلمى طولان أن مواجهة المقاولون العرب صعبة فى ظل النتائج الجيدة التى يحققها الفريق المنافس فى الجولات الأخيرة له بمسابقة الدوري .

وطالب حلمى طولان لاعبيه ببذل أقصى جهد ممكن خلال مواجهة المقاولون فى ظل السعى إلى الفوز بالمباراة والسير بخطى ثابتة نحو المنافسة على المراكز الأولى بجدول ترتيب المسابقة .

و دخل فريق إنبي معسكرا مغلقا أمس  لمواجهة المقاولون العرب ، ويستم غياب صلاح ريكو نجم وسط الفريق عن مواجهة اليوم فى ظل معاناته من الإصابة .

ويأمل حلمى طولان فى الفوز بمباراة المقاولون العرب اليوم من أجل استمرار المنافسة على المراكز المتقدمة بجدول ترتيب الدوري الممتاز ومحاولة الدخول فى المربع الذهبي للمسابقة خلال الفترة المقبلة.

وعلى الجانب الآخر ، استقر الجهاز الفنى لإنبي على الاستغناء على رحيل عمر بسام مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لعدم الحاجة الفنية إليه مع الفريق .

وشهدت الفترة الماضية خروج عمر بسام من حسابات حلمى طولان بشكل تام فى ظل اعتماد المدير الفنى على الثنائى إيبوكا وإبراهيم عادل فى قيادة هجوم الفريق .

وأعطى حلمى طولان إدارة إنبي الضوء الأخضر بشأن رحيل عمر بسام فى الفترة المقبلة لعدم الحاجة إليه ، وكان طولان قرر رحيل عرفة السيد المهاجم فى يناير الماضى وانتقل إلى سموحة .

 

حلمي طولان نادي إنبي انبي الدوري المصري المقاولون العرب جدول مباريات اليوم

ترشيحاتنا

لدعم التعاون في منظومة صناعة الأسمدة.. وزيرا الزراعة والبترول يبحثان التنسيق

الأردن يكشف حقيقة ظهور أسماك القرش فى خليج العقبة

سبب اختيار شعار "في القراءة..حياة" لمعرض الكتاب ..تفاصيل

المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في ذكرى ثورة ٣٠ يونيو

قبول دفعة جديدة بمدارس مياه الشرب والصرف الصحي.. الشروط وطريقة التقديم

أبو الغيط: نرفض تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ بين قوات وجيوش أجنبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس.. الأرصاد: لا يوجد موعد محدد لانكسار الموجة الحارة

طلبت الزواج منه ومهرها رقم صادم ..شيرين عبد الوهاب .. مغرومة أم مخدوعة ؟

سائق نقل يسير عكس الاتجاه أمام أعين وزير النقل.. شاهد ماذا فعل

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

لا تفعلوا هذا الشيء اليوم.. الأرصاد : طقس اليوم شديد الحرارة تصل لـ 44 درجة

مليون دولار سنويًا.. تفاصيل مفاوضات الزمالك مع ماكينة الأهداف الكونغولي

ترك المنزل وسيطر على حساباتها.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب

مجلس النواب يوافق نهائيا علي قانوني الصكوك السيادية وصندوق الوقف الخيري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنتاج أول أتوبيس كهربائى مصرى بسواعد مصرية.. صور

وزارة الإنتاج الحربى تعلن بدء تفعيل عقود تصنيع أول أتوبيس كهربائي مصري

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

فيديو

فيديوجراف.. زواج سري وسرقة أموالها.. شائعات تطارد حسام حبيب وشيرين

السر في اهتزازه .. لسان الأفعى يستخدم في الشم وليس التذوق

استقبال تاريخي .. لماذا يزور الرئيس السيسي العراق في هذا التوقيت.. فيديوجراف

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ