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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع ارتفاع درجات الحرارة.. تدابير تساعدك على ترطيب الجسم

صدى البلد

قد تسبب درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف العديد من المشاكل الصحية كما ان درجات الحرارة المرتفعة تكون مزعجة للكبار وللصغار ولذلك نقدم لكي التدابير لتخفيف الشعور بالحر، لذلك يجب ان اتخذ التدابير للبقاء هادئًا ، والبقاء رطبًا ، فيمكن أن تجعلك الحرارة الزائدة مريضا. يمكن أن تمرض من الحرارة إذا لم يتمكن جسمك من تعويضها وتبريدك بشكل صحيح.

 

ويمكن للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالحرارة اتخاذ الإجراءات الوقائية التالية للوقاية من المرض أو الوفاة:

 

ابق في المباني المكيفة بقدر ما تستطيع ، وقد يكون تكييف الهواء هو الطريقة الأولى لحماية نفسك من الأمراض المرتبطة بالحرارة .

إذا لم يكن منزلك مكيفًا ، فقلل من خطر إصابتك بأمراض مرتبطة بالحرارة من خلال قضاء بعض الوقت في المرافق العامة المكيفة واستخدام مكيفات الهواء في المركبات.

 

نصائح تساعدك على ترطيب جسمك من الحر

اشرب المزيد من الماء أكثر من المعتاد ولا تنتظر حتى تشعر بالعطش للشرب.

لا تستخدم الموقد أو الفرن للطهي - سوف يجعلك ومنزلك أكثر سخونة.

قم بوضع واقي الشمس مرة أخرى كما هو مبين على العبوة.

اشرب المزيد من الماء أكثر من المعتاد ولا تنتظر حتى تشعر بالعطش 
خذ حمامًا باردًا أو استحم حتى تبرد

ارتدِ ملابس فضفاضة وخفيفة الوزن وذات ألوان فاتحة.

قلل من نشاطك بالخارج ، خاصة في منتصف النهار عندما تكون الشمس شديدة الحرارة.
نظم نشاطك ابدأ الأنشطة ببطء وقم بزيادة الوتيرة تدريجيًا.

إذا كنت تمارس رياضة تمارس أثناء الطقس الحار

لا تعتمد على مروحة كجهاز تبريد رئيسي خلال حدث حر شديد.

إذا كنت ترتدي غطاء من القماش للوجه وتشعر بارتفاع درجة حرارتك أو تواجه صعوبة في التنفس ، فضع مسافة بينك وبين الآخرين وقم بإزالة غطاء الوجه

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عدم خروج الأشخاص الأكثر عرضة للخطر  في الحر وهم الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر ، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين ، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو أمراض عقلية.

 

 كما أن الأشياء الرئيسية التي تؤثر على قدرة جسمك على تبريد نفسه أثناء الطقس شديد الحرارة هي:

الرطوبة العالية.

 عندما تكون الرطوبة عالية ، لن يتبخر العرق بسرعة. هذا يمنع جسمك من إطلاق الحرارة بالسرعة التي قد يحتاجها.

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